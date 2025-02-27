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開箱老照片》林懷民與歌仔戲

2025/2/27 07:00
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林懷民在歌仔戲「蟠桃會」中客串李鐵拐一角。中央社記者劉偉勳攝 66年2月27日
林懷民在歌仔戲「蟠桃會」中客串李鐵拐一角。中央社記者劉偉勳攝 66年2月27日
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（中央社網站）1977年（民國66年）2月27日：應台北霞海城隍靈安社邀請，現代舞蹈家林懷民在台北慈聖宮媽祖廟演出生平第一次野台戲。

林懷民自小就喜愛閱讀、看野台歌仔戲、電影。5歲時看了英國芭蕾舞的電影「紅菱艷」，深深著迷，從此熱愛舞蹈。

民國62年林懷民創立台灣第一個現代舞 劇團「雲門舞集」，66年12月19日「薪傳」首演，自此成為雲門著名的作品之一，但較為人少知的是，林懷民曾在台北大稻埕慈聖宮媽祖廟客串表演過野台歌仔戲，還曾自稱為「唱歌仔戲」、「跑江湖」的舞蹈家。

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民國68年雲門舞集推出鄉土傳奇人物「廖添丁」舞劇，在台北國父紀念館首演後，也曾在霞海城隍廟露天開演，現場氣氛熱烈，謝幕時人潮久久不散。

想看更多林懷民的照片，立即到中央社影像空間。1140227

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