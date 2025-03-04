開箱老照片》台灣首座教師新村
2025/3/4 07:00
（中央社網站）1969年（民國58年）3月4日：台灣首座教師新村於台中市西屯區台中港路（今台灣大道）舉行破土典禮，由台灣省主席黃杰主持。
民國40年代末，台灣省公立中小學教師福利會開始透過補助學校興建宿舍、提供住宅貸款供教師自建住宅，或是興建教師新村等方式，協助教職員及家眷解決住的問題。
其中，教師新村是配合政府國民住宅政策，由政府提供建地蓋屋、省教職員福利會提供貸款供教師申請的社區住宅。民國58年動工興建的台中教師新村即是首座，具有示範意義，之後亦擴及到其他縣市。
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台中教師新村位於現今台中市台灣大道與河南路交叉口一帶，仍有部分建築留存，兩層樓的老屋具懷舊風情，亦吸引咖啡店、餐廳及文創店家進駐。
想看更多教師新村的照片，立即到中央社影像空間。1140304
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