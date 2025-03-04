加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》新制勞退113年收益近7000億 過半數勞工分紅逾2萬元
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》台灣首座教師新村

2025/3/4 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣省政府主席黃杰（左2）出席台中教師新村破土典禮。中央社記者葛日新攝 58年3月4日
台灣省政府主席黃杰（左2）出席台中教師新村破土典禮。中央社記者葛日新攝 58年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1969年（民國58年）3月4日：台灣首座教師新村於台中市西屯區台中港路（今台灣大道）舉行破土典禮，由台灣省主席黃杰主持。

民國40年代末，台灣省公立中小學教師福利會開始透過補助學校興建宿舍、提供住宅貸款供教師自建住宅，或是興建教師新村等方式，協助教職員及家眷解決住的問題。

其中，教師新村是配合政府國民住宅政策，由政府提供建地蓋屋、省教職員福利會提供貸款供教師申請的社區住宅。民國58年動工興建的台中教師新村即是首座，具有示範意義，之後亦擴及到其他縣市。

google news透過 Google News追蹤中央社

台中教師新村位於現今台中市台灣大道與河南路交叉口一帶，仍有部分建築留存，兩層樓的老屋具懷舊風情，亦吸引咖啡店、餐廳及文創店家進駐。

想看更多教師新村的照片，立即到中央社影像空間。1140304

落成的台中教師新村。中央社記者葛日新攝 58年12月3日
落成的台中教師新村。中央社記者葛日新攝 58年12月3日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
193
更多編輯台推薦新聞：