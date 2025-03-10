開箱老照片》玫瑰大眾g-music白金音樂獎
2025/3/10 07:00
（中央社網站）2003年（民國92年）3月10日：玫瑰大眾唱片g-music風雲榜設立白金音樂獎，Energy、S.H.E、信樂團、梁靜茹、戴佩妮、江美琪、游鴻明等歌手現身支持。
玫瑰大眾曾為台灣最大唱片實體通路，市場占有率超過50%，其創立的g-music風雲榜，是台灣第一個純粹以唱片銷售量為依據的音樂排行榜。
g-music風雲榜白金音樂獎根據前一年銷售數字，選出十大金碟、五大新人金碟以及特別獎，前兩個獎項入圍的唱片和歌手，都是玫瑰大眾銷售榜前幾名，而特別獎除了白金大碟、新人獎，還有白金男、女歌手和團體獎。
十大金碟包括周杰倫「八度空間」、阿杜「天黑」、陶喆「黑色柳丁」、蕭亞軒「愛的主打歌─吻」以及S.H.E「青春株式會社」等。
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4月4日的頒獎典禮中，白金大碟由周杰倫「八度空間」奪得，白金男、女歌手為周杰倫、孫燕姿，白金新人獎頒給周渝民，白金團體則為S.H.E。
想看更多g-music風雲榜的照片，立即到中央社影像空間。1140310
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