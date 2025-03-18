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開箱老照片》高球名將「Mr. Lu」呂良煥

2025/3/18 07:00
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高球名將呂良煥展示象牙海岸總統贈送的紀念品─象牙雕刻的山羊。中央社記者劉偉勳攝 69年3月18日
高球名將呂良煥展示象牙海岸總統贈送的紀念品─象牙雕刻的山羊。中央社記者劉偉勳攝 69年3月18日
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（中央社網站）1980年（民國69年）3月18日：高爾夫球名將呂良煥回台召開記者會，展示象牙海岸總統伍佛布尼贈送的象牙雕刻紀念品。

呂良煥出身貧苦家庭，小學就到球場揹球桿賺錢，培養出他打高球的興趣。儘管他買不起球桿，但為了練球，只能削竹子充當球桿，拿小芭樂當小白球，克難地進行訓練。

呂良煥是亞洲高球界的傳奇人物，其職業生涯最令人印象深刻的一場比賽，是1971年第100屆英國公開賽，他雖以1桿之差屈居亞軍，但他優雅的談吐和風度，在國際媒體間贏得「Mr. Lu」封號，也讓更多人注意到台灣。

除了高球成績輝煌，呂良煥更透過高球拓展國際外交，1979年呂良煥應非洲摩洛哥國王及象牙海岸總統邀請，到當地陪同他們打球，同時邀請對方來台訪問，因此獲得「中華民國親善大使」美稱。

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2010年亞太高爾夫高峰會（Asia Pacific Golf Summit）頒獎給呂良煥，將他選入亞太高球名人堂，肯定他在高球生涯的成就。

想看更多呂良煥的照片，立即到中央社影像空間。1140318

榮獲香港高爾夫球公開賽冠軍的呂良煥，比賽時擊球的姿態。中央社典藏　　48年2月4日
榮獲香港高爾夫球公開賽冠軍的呂良煥，比賽時擊球的姿態。中央社典藏　　48年2月4日
呂良煥（左）在2010亞太高爾夫高峰會上，獲選入亞太高球名人堂。中央社記者林憬屏曼谷傳真 99年10月21日
呂良煥（左）在2010亞太高爾夫高峰會上，獲選入亞太高球名人堂。中央社記者林憬屏曼谷傳真 99年10月21日
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