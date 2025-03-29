開箱老照片》第一屆金穗獎

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（中央社網站）1978年（民國67年）3月29日：第一屆獎勵優良實驗電影頒獎典禮，在台北中華民國電影事業發展基金會舉行，最佳16mm劇情長片由王菊金獲得。

金穗獎創辦於民國67年，旨在鼓勵和培育新銳創作者，是備受台灣影壇關注的指標性競賽，亦是不少台灣重要影人的搖籃。

畢業於國立藝專美工科的王菊金，早期拍攝電視台「芬芳寶島」系列紀錄片，民國66年以「烏魚來的時候」獲得金馬獎優等紀錄片。

醉心實驗電影的他，總是把拍廣告影片或畫卡通得來的報酬轉投在實驗電影上。民國67年他完成了30分鐘實驗短片「風車」，以獨特經營的影像，獲得第一屆金穗獎最佳劇情片肯定。

王菊金之後拍攝了第一部劇情長片「六朝怪談」，得到金馬獎最佳導演，並且代表台灣角逐奧斯卡最佳外片。

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「六朝怪談」是三段式電影，同樣也是用鏡頭說故事，創新的影像風格和敘事手法，被認為是台灣新電影先行者，片中並大膽起用了18位素人演員，包括了耕莘劇團的學員金士傑，教師、大專青年、退役軍人，燈光師，以及著名詩人管管。

想看更多王菊金的照片，立即到中央社影像空間。1140329