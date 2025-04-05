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開箱老照片》書法家董陽孜

2025/4/5 07:00
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書法家董陽孜在台北市福華沙龍，展出50多幅書法作品。展售所得全數捐贈伊甸基金會。中央社記者何國世攝 78年4月4日
書法家董陽孜在台北市福華沙龍，展出50多幅書法作品。展售所得全數捐贈伊甸基金會。中央社記者何國世攝 78年4月4日
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（中央社檔案照片）1989年（民國78年）4月5日：書法家董陽孜舉辦「壽之慶典」書法展，為79歲的父親賀壽，展售所得全數捐贈伊甸基金會。

走進台鐵北車售票大廳，你一定會注意到那4個遒勁有力的大字—「臺北車站」，這不只是標示地點的招牌，更是一件藝術作品，出自當代書法大師董陽孜之手。

董陽孜自幼在父親的嚴格要求下，每日練習書法。後來，她遠赴美國麻州大學攻讀藝術碩士，學成歸國，將書法與當代藝術結合，捨棄傳統書法的長句、古文、對聯等形式，改以簡潔俐落的大字呈現，並打散字句結構，使作品更具現代感，便於裱框、展示或作為空間擺設。

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她的創新風格讓書法跨入商業與設計領域，「雲門舞集」與「金石堂書店」的識別字體、桃園機場海關「出境」及「入境」字樣都是她的作品，為都市景觀增添藝術氣息。

想看更多董陽孜的照片，立即到中央社影像空間。1140405

台北車站大廳售票亭上的「臺北車站」四字出自董陽孜之手，展現其獨特的書法風格。中央社記者林俊耀攝 109年3月1日
台北車站大廳售票亭上的「臺北車站」四字出自董陽孜之手，展現其獨特的書法風格。中央社記者林俊耀攝 109年3月1日
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