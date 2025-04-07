開箱老照片》汪洋中的一條船

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（中央社網站）1978年（民國67年）4月7日：電影「汪洋中的一條船」劇組在士林片廠拍攝芙勞西颱風來襲，鄭豐喜（秦漢飾）被妻子吳繼釗（林鳳嬌飾）救起的場景。

「汪洋中的一條船」是作家鄭豐喜的自傳，原書名為「汪洋中的破船」，敘述他出身偏鄉農村，不畏天生雙腿畸形及貧困的家境，奮發求學的故事，銷售超過百萬冊。鄭豐喜也因不受身體缺憾，力爭上游的典範精神，當選第12屆十大傑出青年。

然而，自傳出版2年後，鄭豐喜因肝癌逝世，享年31歲。民國66年，遺孀吳繼釗創立鄭豐喜文化教育基金會，推動公益慈善活動，幫助身心障礙者。

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同年，中影公司將鄭豐喜的人生故事改編為電影，由導演李行執導，並在民國67年第15屆金馬獎獲得最佳劇情片等多項大獎。

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