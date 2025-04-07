加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
G7外長關切中共對台軍演 反對訴諸武力破壞和平
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》汪洋中的一條船

2025/4/7 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電影「汪洋中的一條船」，吳繼釗在颱風中救起鄭豐喜的場景。中央社記者馮國鏘攝 67年4月7日
電影「汪洋中的一條船」，吳繼釗在颱風中救起鄭豐喜的場景。中央社記者馮國鏘攝 67年4月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1978年（民國67年）4月7日：電影「汪洋中的一條船」劇組在士林片廠拍攝芙勞西颱風來襲，鄭豐喜（秦漢飾）被妻子吳繼釗（林鳳嬌飾）救起的場景。

「汪洋中的一條船」是作家鄭豐喜的自傳，原書名為「汪洋中的破船」，敘述他出身偏鄉農村，不畏天生雙腿畸形及貧困的家境，奮發求學的故事，銷售超過百萬冊。鄭豐喜也因不受身體缺憾，力爭上游的典範精神，當選第12屆十大傑出青年。

然而，自傳出版2年後，鄭豐喜因肝癌逝世，享年31歲。民國66年，遺孀吳繼釗創立鄭豐喜文化教育基金會，推動公益慈善活動，幫助身心障礙者。

google news透過 Google News追蹤中央社

同年，中影公司將鄭豐喜的人生故事改編為電影，由導演李行執導，並在民國67年第15屆金馬獎獲得最佳劇情片等多項大獎。

想看更多汪洋中的一條船的照片，立即到中央社影像空間。1140407

演員林鳳嬌（右1）、秦漢（左2）和鄭豐喜遺孀吳繼釗（中）及她的兩位女兒合影。中央社記者馮國鏘攝 66年11月8日
演員林鳳嬌（右1）、秦漢（左2）和鄭豐喜遺孀吳繼釗（中）及她的兩位女兒合影。中央社記者馮國鏘攝 66年11月8日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：