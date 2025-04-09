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開箱老照片》張小燕三獲亞洲影展童星獎

2025/4/9 07:00
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新聞局長沈錡（左）向剛獲得第7屆亞洲影展最佳女童星的張小燕（中）道賀。中央社典藏 49年4月9日
新聞局長沈錡（左）向剛獲得第7屆亞洲影展最佳女童星的張小燕（中）道賀。中央社典藏 49年4月9日
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（中央社網站）1960年（民國49年）4月9日：童星張小燕以電影「天倫淚」，第三度獲得亞洲影展最佳女童星特別獎。

民國37年出生，人稱「小燕姐」、「綜藝大姐大」的張小燕以童星身分踏入演藝圈，但在那之前，她是一位小舞者。熱愛舞蹈的她，5歲在民族舞蹈大賽奪冠，受到矚目，她曾說，「很小就知道自己要做表演這一行」。

民國44年上映的電影「聖女媽祖傳」是張小燕的出道作，飾演童年時期的林默娘，民國47年至49年間，她連續以「歸來」、「苦女尋親記」及「天倫淚」三部電影抱回第5至7屆亞洲影展最佳女童星特別獎，當時她才10到12歲，於再興小學就讀。

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張小燕帶動童星風潮，金馬獎民國51年第一屆就設立最佳童星獎，直到72年第20屆由15歲的石安妮獲獎，引起討論，加上社會逐漸重視孩童成長過程的健康和課業學習，認為不宜助長童星風潮，因此於74年、第22屆金馬獎取消最佳童星獎。

想看更多張小燕的照片，立即到中央社影像空間。1140409

#張小燕
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