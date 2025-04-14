加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美商務部長：電子產品將面臨個別關稅 一兩個月內實施
首頁 / 生活
開箱老照片
新聞專題
開箱老照片
首頁 / 生活

開箱老照片》首家國際連鎖飯店 台北站前希爾頓落成

2025/4/14 07:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市希爾頓飯店（今凱撒大飯店）落成外觀。中央社記者陳永魁攝　62年4月14日
台北市希爾頓飯店（今凱撒大飯店）落成外觀。中央社記者陳永魁攝　62年4月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）1973年（民國62年）4月14日：台北市希爾頓飯店（今凱撒大飯店）落成，定15日起局部營業。

你知道台灣第一座五星級國際連鎖飯店在哪裡嗎？

民國62年，在熙來攘往的台北車站前，Hilton 希爾頓飯店正式落成，是首家進駐台灣的國際連鎖酒店品牌，由曾設計松山機場的知名建築師沈祖海操刀，樓高地上20層、地下2層，內有520間客房，為當時國內客房數最多的飯店。

落成之初，希爾頓飯店是全台最高建築，因此成為不少人約見面時的顯眼地標。有關單位也利用這棟大樓的高度優勢，設置火警閉路電視台、地震儀等觀測儀器，甚至曾有空軍防砲班進駐。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這座飯店接待許多國際級貴賓，如美國影星伊莉莎白．泰勒、前美國總統柯林頓等，都曾下榻在此。民國92年，經營30年的希爾頓集團暫別台灣市場，飯店更名為台北凱撒大飯店，如今依舊靜靜矗立在站前，見證城市的繁華與變遷。

想看更多希爾頓飯店的照片，立即到中央社影像空間。1140414

為迎接聖誕，台北希爾頓飯店員工扮演聖誕老人，與育幼院兒童一同在飯店大門前歡唱，將歡樂分享給路人。中央社記者汪淑芬攝 90年12月5日
為迎接聖誕，台北希爾頓飯店員工扮演聖誕老人，與育幼院兒童一同在飯店大門前歡唱，將歡樂分享給路人。中央社記者汪淑芬攝 90年12月5日
開箱老照片
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
53
更多編輯台推薦新聞：