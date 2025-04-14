開箱老照片》首家國際連鎖飯店 台北站前希爾頓落成

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（中央社網站）1973年（民國62年）4月14日：台北市希爾頓飯店（今凱撒大飯店）落成，定15日起局部營業。

你知道台灣第一座五星級國際連鎖飯店在哪裡嗎？

民國62年，在熙來攘往的台北車站前，Hilton 希爾頓飯店正式落成，是首家進駐台灣的國際連鎖酒店品牌，由曾設計松山機場的知名建築師沈祖海操刀，樓高地上20層、地下2層，內有520間客房，為當時國內客房數最多的飯店。

落成之初，希爾頓飯店是全台最高建築，因此成為不少人約見面時的顯眼地標。有關單位也利用這棟大樓的高度優勢，設置火警閉路電視台、地震儀等觀測儀器，甚至曾有空軍防砲班進駐。

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這座飯店接待許多國際級貴賓，如美國影星伊莉莎白．泰勒、前美國總統柯林頓等，都曾下榻在此。民國92年，經營30年的希爾頓集團暫別台灣市場，飯店更名為台北凱撒大飯店，如今依舊靜靜矗立在站前，見證城市的繁華與變遷。

想看更多希爾頓飯店的照片，立即到中央社影像空間。1140414