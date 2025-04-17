開箱老照片》偶像始祖劉文正

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（中央社網站）1978年（民國67年）4月17日：秦漢夫婦、李亞萍、余天、劉文正等影歌星，應邀前往馬尼拉，參加華僑社團義演。

被譽為「偶像始祖」的劉文正在17歲念徐匯高中時的暑假，參加台視歌唱比賽獲勝，就此進入娛樂圈。退伍之後，劉文正簽約進入歌林唱片公司，因演唱由劉家昌作曲，孫儀填詞的「諾言」爆紅，站穩歌壇。

之後他唱紅「若是你在我身邊」、「飛鷹」、「三月裏的小雨」、「蘭花草」、「遲到」、「風兒輕輕吹」、「雲且留住」、「卻上心頭」、「熱線你和我」…等多首歌曲，幾乎每個4、5年級生心中都有一首劉文正的歌，也都能朗朗上口幾句。

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劉文正白色長圍巾及喇叭褲、牛仔帽的招牌造型在當年引領風潮，並曾獲3次「金鐘獎最佳男歌手獎」。但他淡出台灣歌壇後，自此隱姓埋名，不受外界打擾。

想看更多劉文正的照片，立即到中央社影像空間。1140417