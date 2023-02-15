永遠的白馬王子劉文正 紳士帽白圍巾電眼迷倒萬千粉絲【圖輯】

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（中央社網站）「永遠的白馬王子」劉文正能歌善舞又會演戲，堪稱台灣進入彩色電視時期之後的第一代偶像，迷倒萬千少男少女，粉絲遍布東南亞。活躍於1970、80年代的他，1991年退隱之後行蹤成謎，幾乎沒有人再看過他。他諄諄教誨方文琳等子弟兵要「保持明星的樣子」，自己也在粉絲心中保留最美好的形象。

劉文正經紀人夏玉順今天證實，這位一代巨星去年11月因心肌梗塞過世，享壽70歲。消息直到近3個月後才傳出，人生最後謝幕依舊低調神祕。

提起劉文正，年輕一代觀眾可能沒看過本尊，只看過藝人高凌風、費玉清模仿他的表演。模仿劉文正的標準配備是或戴或拿在手上的紳士帽，加上披在肩上的長長白圍巾（模仿者常用捲筒衛生紙代替），微微拱起肩膀，用略帶鼻音的腔調唱起「小雨打在我的身上」或動感的「熱線你和我」。

劉文正（右）披著長長白圍巾與王芷蕾頒發第22屆金鐘獎最佳電視男演唱演員獎。（圖取自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YouTube頻道網頁youtube.com）

劉文正從小就喜歡唱歌，1975年以一曲「諾言」走紅。（中央社檔案照片）

劉文正從小就喜歡唱歌，就讀徐匯中學高中一年級時，他和同學合組合唱團，擔任主唱，不僅是學校的風雲人物，偶爾還到校外接表演。同學幫他報名參加台視的歌唱比賽，18歲的劉文正獲得第5名，拿到進入演藝圈的入場券。

1975年，退伍後的劉文正以一曲「諾言」走紅，立刻有導演找他拍電影，台視也為他量身打造「錦繡年華」歌唱節目，使他成為影歌視三棲紅星。

劉文正走紅，不是光靠長得帥，他真的能唱！前後發行超過20張專輯，在「飛鷹」歌曲MV中，他站在岩石上呼風喚雨般大聲歌唱，成為當時的創舉。

1980年、1982年、1983年他三度獲得金鐘獎最佳男歌手，7年之內拍了20多部電影，很多電影的主題曲都是他親自演唱，成為瓊瑤電影王國裡與「二秦二林」（秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌）同樣重要的看板明星，他與琵琶玉女呂秀齡配對共演「燃燒吧！火鳥」「卻上心頭」，成為當時的銀幕情侶。

劉文正（左起）、呂秀齡及秦漢主演電影「雲且留住」，1981年4月開鏡後合影。（中央社檔案照片）

1983年劉文正（中）第3度獲得金鐘獎最佳男歌手，由包娜娜（左）、青山（右）擔任頒獎人。（中央社檔案照片）

之後劉文正逐漸退居幕後、開唱片公司，歌手巫啟賢、裘海正、伊能靜、方文琳都是他一手挖掘栽培。裘海正、方文琳、伊能靜組成的「飛鷹三姝」團體剛成立時，劉文正也會陪著他們上節目，媒體焦點難免還是放在他身上。1991年8月他結束唱片公司，從螢光幕前引退。數十年來即使眾多粉絲、明星聲聲呼喚，他都不曾回應，也沒有任何媒體拍到他的身影。

「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正過去上節目時提及與老闆劉文正的相處方式，3人公認年紀最小的伊能靜最懂得安撫老闆。巫啟賢也回憶，劉文正非常注重弟子穿著，規定女生出門都要化妝、穿裙子。有次伊能靜去割雙眼皮、方文琳為戀愛剪短髮，讓劉文正大怒，兩人被叫到辦公室念了一頓。對劉文正來說，明星要有明星的樣子，一定要用最美最好的樣貌面對歌迷。

這個信念，劉文正堅持到生命最後一刻。世人記得的永遠是他在螢光幕前光芒璀燦的樣子。（編輯：簡莉庭、曹亞沿）1120215

若手機用戶無法觀看，可點擊「在YouTube上觀看」。影片來源：華視懷舊頻道

1978年3月劉文正（左）、 徐楓 （右）共同出席一家餐廳開幕酒會。（中央社檔案照片）

1978年4月秦漢（左起）、邵喬茵、李亞萍、余天、劉文正等人應邀前往馬尼拉，參加華僑社團義演。把上衣扣子開到胸口，是劉文正耍帥的表現，當時很少明星這麼做。（中央社檔案照片）

劉文正（左起）與旗下藝人裘海正、伊能靜在節目中演唱年輕的心。（圖取自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YouTube頻道網頁youtube.com）

若手機用戶無法觀看，可點擊「在YouTube上觀看」。影片來源：華視懷舊頻道