劉文正逝世 「飛鷹三姝」方文琳：無法置信[影]

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（中央社記者王寶兒台北15日電）歌手、演員、主持人劉文正今天經證實於去年逝世，享壽70歲。他在生前成立飛鷹唱片，捧紅方文琳、伊能靜、裘海正等歌手，方文琳今天於臉書發文表示「無法置信」。

劉文正曾獲3次金鐘獎最佳男歌手獎，以「諾言」、「小雨打在我身上」、「閃亮的日子」等招牌歌曲深入人心，後他轉居幕後，成立飛鷹唱片公司，旗下歌手伊能靜、方文琳、裘海正自1986年被外界稱為「飛鷹三姝」，也培養巫啟賢、霍正奇等歌手。

劉文正經紀人兼好友夏玉順今天下午證實劉文正已於去年11月12日因心肌梗塞過世。方文琳於臉書發文表示「無法置信」，並搭配哭泣表情符號，粉絲紛紛留言緬懷劉文正「永遠的巨星一路好走」、「三月裡的小雨……永遠停止了」、「永遠的男神！讓人世間留下好的歌聲與5-6年級美好的回憶」。（編輯：吳協昌）1120215