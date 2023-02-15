劉文正當紅急流勇退 偶像始祖留下永遠帥氣身影[影]

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劉文正集歌手、演員、主持人及製作人於一身，他的逝世震驚華人圈。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）集歌手、演員、主持人及製作人於一身，一代偶像劉文正的逝世震驚華人圈，他不但是80年代華語流行樂壇代表，而且走出台灣，從中國、東南亞到香港都有廣大影響力。

1952年出生的劉文正被譽為華語歌壇「偶像始祖」，身高180公分，體重78公斤，帽子、長圍巾加上帥氣外型，每次現身都引起轟動。他曾3度拿下金鐘獎最佳男歌星獎，多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

1975年劉文正發行首張個人專輯「諾言」，一舉成名，同年主演了第一部電影「門裡門外」，老三台時代先在台視主持「錦繡年華」，後在華視製作主持「劉文正時間」創下了82%的收視率，開創了電視綜藝節目的新里程碑。1981年製作演出華語歌壇第一支MV「飛鷹」，持續受到少男少女喜愛。

劉文正先後演出超過20部愛情文藝片，1984年結束了和寶麗金唱片的合約後淡出歌壇，赴美定居。1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正以及霍正奇、巫啟賢等藝人。1991年劉文正結束唱片公司，全面隱退。

影片來源：華視懷舊頻道

劉文正的經典歌曲包括「諾言」、「小雨打在我身上」、「閃亮的日子」、「曠野中的人」、「蘭花草」到「三月裡的小雨」等等，每發一張專輯都造成轟動。之後曾受瓊瑤之邀復出影壇，演出「雲且留住」、「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」等三廳電影，都創下極高票房。

多年來劉文正謝絕鎂光燈，堅決隱藏行蹤，一直是華人圈茶餘飯後的話題，劉文正的前經紀人兼好友夏玉順曾表示，外型保持良好。當時有傳言有狗仔隊到赴美想跟拍劉文正，但都拍不到。

外傳台灣曾開出上億台幣演出費，但劉文正仍堅持不復出，也讓喜愛他的觀眾記憶中永遠留下的是他的帥氣身影。（編輯：吳協昌）1120215

1981年4月金馬影帝秦漢（右起）、全國國樂琵琶比賽冠軍呂秀齡、金鐘獎最佳男歌星劉文正在「雲且留住」開鏡後合影。（中央社檔案照片）