民歌手楊耀東旅美返台開唱 曝劉文正低調自在生活

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唱紅「天下的媽媽都是一樣的」一曲的66歲民歌歌手楊耀東旅美多年，特地為「夏日民歌嘉年華」演唱會，7月底自拉斯維加斯返台隔離。（寬宏藝術提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月8日

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）唱紅「天下的媽媽都是一樣的」一曲的66歲民歌歌手楊耀東旅美多年，特地為「夏日民歌嘉年華」演唱會，7月底自拉斯維加斯返台隔離，更透露低調隱居美國的劉文正消息。

隔離結束的楊耀東今天舉辦聯訪記者會，笑言睽違好幾年才回台灣，還因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情胖到85公斤，特別為這次演唱會靠「168瘦身法」減去10公斤，回到唱歌時期的73公斤，打趣說：「不然上台的話，觀眾分不清楚我是楊耀東還是王夢麟」。

楊耀東在拉斯維加斯擁有2間餐廳，販售燒餅油條、牛肉麵等台灣美食，月收入最高達新台幣600萬元，狀況不好時約300萬，記帳全由99歲高齡老爸一手包辦，他驕傲說：「稅務局來查帳，看到我爸爸的帳本說10年不用查，太詳細了。」

不過前陣子餐廳因疫情被迫停業3個月，所幸美國解封後，一切已恢復正常；他不在乎上菜、收帳過程被歌迷認出，更大方歡迎大家登門光臨，「只要報說從台灣來的，牛肉麵1碗免費」。

至於外界好奇同樣在美國的劉文正，是否真因傳言中發福而不願曝光？曾和劉文正住在鄰近社區的楊耀東笑言，沒有這麼誇張，疫情前他都還有和劉文正聯絡。

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不過楊耀東指出，劉文正個性低調，只要一被認出就會立刻閃人，因為劉文正自覺已經退休，希望過自在的生活，不像他自己太愛唱歌，有機會還是會唱唱歌，台灣邀請也會回來參加演唱會，希望這次能陪大家一起度過一個快樂的夏天。

「2022夏日民歌嘉年華」由施孝榮領軍，帶領鄭怡、王夢麟、殷正洋、楊耀東、趙詠華、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄，共計14組歌手獻唱，將於14日、28日分別在高雄巨蛋、台北小巨蛋演出，購票可洽寬宏售票。（編輯：陳仁華）1110808