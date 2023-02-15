劉文正病逝美國 經紀人：留給大家最美回憶[影]

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）影視歌三棲巨星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。他的經紀人兼好友夏玉順今天向中央社記者證實，劉文正去年11月因心肌梗塞過世，他感嘆一代巨星隕落，成為永遠的神話，留給大家最美好的回憶。

夏玉順說，最後一次與 劉文正 劉文正小檔案 生日：1952年11月12日

出生地：台北市

學歷：徐匯高級中學

得獎紀錄：金嗓獎、金鐘獎、金鼎獎

生平經歷：

1961年首次參加歌唱比賽

1963年演出兒童電視劇

1975年加盟歌林唱片，發行第一張專輯「諾言」

1975年拍攝首部電影「門裡門外」首度赴香港宣傳，從此步入影視圈

1975年主持台視「錦繡年華」，首次主持歌唱節目

1976年製作台視「巨星之夜」電視專輯

1977年從台視轉入華視，華視為他量身訂做歌唱節目「劉文正時間」，寫下82%收視記錄

1978年結束與歌林唱片合約，期間共發行「諾言」、「門裡門外」、「永遠」、「綠樹花開情也來」、「她像個孩子」、「寄語」、「小雨打在我身上」、「可愛的女孩」（陌生的女孩）、「閃亮的日子」、「沉思」、「曠野中的人」、「情奔」等12張專輯

1980年首次拿下金鐘獎最佳男歌唱演員獎

1981年主演瓊瑤電影「雲且留住」

1982年二度拿下金鐘獎最佳男歌唱演員獎，並主演瓊瑤電影「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」

1983年三度榮獲金鐘獎最佳男歌唱演員獎，並以「太陽一樣」專輯獲得金鼎獎唱片製作獎

1984年結束與寶麗金唱片合約後淡出歌壇

1986年12月從美國返回台灣籌組飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正與伊能靜合組「飛鷹三姝」

1991年8月結束飛鷹唱片後移居美國，自演藝圈隱退 看更多 關閉 見面，是去年10月兩人在美國拉斯維加斯的希爾頓飯店吃飯，聊聊天、小賭怡情，「當時文正狀況都很好，哪裡會想到將來會走，是最後一次碰面」。沒想到，去年12月就從藝人甄妮那邊聽聞劉文正過世，緊急向劉文正二姊夫確認消息。

夏玉順表示，自己後來得知，劉文正是在去年11月12日因心肌梗塞過世，由於雙親和大姊都已逝世，由二姊低調操辦後事。

夏玉順指出，劉文正是他打造的第一代巨星，整個人就像從小說中走出來的人物，是文質彬彬的小生，一生拍了多部作品。夏玉順回憶，劉文正曾告訴自己，最喜歡的作品是瓊瑤電影「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」。

劉文正在1991年聲量最高之際，急流勇退離開業界移居美國，改從事房地產，演藝圈幾乎鮮少有人見過他。夏玉順表示，劉文正從沒想過要復出，且在最好的時候見好就收，「他在房地產業做得不亦樂乎，畢竟當藝人有壓力」。

夏玉順透露，「文正曾告訴我，如果我需要他時就會出來，不過我後面還有蕭薔、林志穎、鍾漢良、陳德容，各個都是代表作，你想我的個性怎麼會需要他，但他是我的第一代代表作。」儘管愛徒兼好友離開了，但夏玉順替劉文正開心，有留給大家最美好的回憶。（編輯：張雅淨）1120215

影視歌三棲巨星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。（中央社製圖）