邱晨病逝女兒代領金曲特別貢獻獎 對天喊：爸爸你得獎了

以「就在今夜」一曲為台灣灌注搖滾能量的「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨，獲頒第33屆金曲獎特別貢獻獎。他的女兒邱安晨（中）代父親領獎致謝。（台視提供）

（中央社記者葉冠吟高雄2日電）以「就在今夜」一曲為台灣灌注搖滾能量的「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨，獲頒第33屆金曲獎特別貢獻獎。他的女兒邱安晨代父親領獎致謝，盼希望大家能珍惜這片得來不易、能自由創作的土地。

頒發特別貢獻獎前，盧廣仲獻唱邱晨創作的「為何夢見他」，緬懷今年逝世的歌手前輩文夏、劉藍溪、陳道明、陳合山等人。隨後由「丘丘合唱團」主唱金智娟擔任引言人頒給「恩師」邱晨。邱晨於今年3月病逝，享壽72歲。

金智娟表示，邱晨創造出許多經典歌曲，包含「小茉莉」、「看我聽我」、「風告訴我」、等，歷經40多年仍在大家口中傳唱，但有些民歌手會戲稱邱晨是「民歌終結者」，因為他的「就在今夜」占據暢銷榜多時，進而宣告民歌時代的結束。

金智娟說，他所認識的邱晨，從不會把自己定位在單純的記者角色，從報社記者到人權爭取參與者，「他不僅是文以載道，更是親身呼籲那些流行音樂所要來認真吶喊的議題。雖然邱晨在今年年初離開我們去看另一片風景，但他的作品會永遠為我們的時代發聲」。

頒給邱晨的金曲特別貢獻獎今天是由遺孀楊麗琴、女兒邱安晨代領。邱安晨表示，父親熱愛音樂，音樂是他一生的信仰，他用音樂記事、創作與世界交流，他用前衛特立獨行的作品，創造台灣流行音樂的先鋒，陪伴無數人度過青春。

邱安晨說，父親熱愛音樂同時，也對台灣社會充滿熱忱與關心，就像他在「特富野」專輯裡說：「我謙卑的心願是希望我的歌曲、我的歌聲，可以喚起人們多一些對自然的尊重、生命的珍惜，和對人類的手足之情，讓我們以這樣的手足之情，來彌補人世間的缺憾與不平。」

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邱安晨表示，他用音樂為民主自由和人權運動發聲，留下許多反應時代、發人省思的作品，就像他留在筆記中的那句話「永不違背對母島台灣的誓言」；同時父親也時常擔任金曲獎評審，對台灣音樂發展有很多期許，希望大家能珍惜這片得來不易、能自由創作的土地，和能夠包容多元聲音的社會，並在這樣堅實的基礎上，能迎向全世界音樂市場的企圖心。

邱安晨說，父親逝世後，聽聞許多朋友與他父親相遇的種種故事，除了讓家人更加懷念，也想替父親跟大家說：「他這一生的歲月，因為與各位的相遇才能如此豐富，感謝相遇的每一個人」，最後她想對天上的父親說：「爸爸你得獎了」。（編輯：屈享平）1110702

影片來源：新格唱片 RockRecords