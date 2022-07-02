Haezee、Karencici金曲獎火辣亮相 首對恐龍闖紅毯【圖輯】
（中央社記者王心妤高雄2日電）第33屆金曲獎今晚移師高雄巨蛋登場，場外數百歌迷共樂。Haezee與Karencici分別以黑色與螢光黃火辣裝扮現身，恐龍的皮戴著恐龍頭套現身，被紅毯主持人黃宣笑稱是首對出席金曲獎的恐龍。
金曲獎典禮主持人羅時豐今晚則以線條西裝造型包緊緊、率先走上紅毯，陳明珠以長袖貼身剪裁，搭配黃宣誇張墊肩及喇叭褲主持紅毯。羅時豐表示，心情有點忐忑，距離頒獎典禮到來也越來越緊張。他也透露開場需要跳舞，是最擔心的部分，「我有點肢障，跳舞真的有點困難」。
Haezee入圍本屆最佳新人獎，特別飛抵台灣參加頒獎典禮，並牽著媽媽走上紅毯。配合港都熱情天氣，Haezee穿著黑色鏤空洋裝，驚豔全場。
Karencici以99% Angel角逐最佳華語女歌手獎，她穿著螢光黃深V洋裝並露出美背，她笑稱今晚是「小惡魔裝扮」。
以「N1那屋瓦一號作品」入圍最佳年度專輯獎和最佳原住民語專輯的阿拉斯、曾妮、薛薛、真愛、Kivi、丁繼今晚一起走上紅毯。薛薛和阿拉斯共同經營YouTube頻道「布萊克薛薛」備受網友喜愛，薛薛身穿紫色褲裙裝自信登場，打趣表示：「不一定要得獎但要最漂亮。」
三牲獻藝今年以專輯「八仙」入圍最佳演唱組合獎，他們的音樂風格以電子音樂融合廟宇元素，今晚也特別戴上八仙偶人帽走上紅毯。
恐龍的皮以Millions of Years Apart角逐最佳演唱組合獎，他們今晚仍舊戴著三角龍與暴龍頭套，更搭配恐龍尾巴的包包現身。黃宣幽默表示，「這是金曲獎第一對出現的恐龍，今晚有很多人類，很多食物。」
第33屆金曲獎頒獎典禮相隔17年重返高雄舉辦，活動南移但星光不減。承辦單位台視將於下午5時live轉播星光大道、晚上7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：陳政偉）1110702
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