Haezee、Karencici金曲獎火辣亮相 首對恐龍闖紅毯【圖輯】

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金曲獎星光大道2日登場，眾星爭豔。左起為Haezee、魏如萱、陳美鳳、孫盛希。中央社攝影記者趙世勳、王騰毅攝 111年7月2日

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（中央社記者王心妤高雄2日電）第33屆金曲獎今晚移師高雄巨蛋登場，場外數百歌迷共樂。Haezee與Karencici分別以黑色與螢光黃火辣裝扮現身，恐龍的皮戴著恐龍頭套現身，被紅毯主持人黃宣笑稱是首對出席金曲獎的恐龍。

金曲獎典禮主持人羅時豐今晚則以線條西裝造型包緊緊、率先走上紅毯，陳明珠以長袖貼身剪裁，搭配黃宣誇張墊肩及喇叭褲主持紅毯。羅時豐表示，心情有點忐忑，距離頒獎典禮到來也越來越緊張。他也透露開場需要跳舞，是最擔心的部分，「我有點肢障，跳舞真的有點困難」。

Haezee入圍本屆最佳新人獎，特別飛抵台灣參加頒獎典禮，並牽著媽媽走上紅毯。配合港都熱情天氣，Haezee穿著黑色鏤空洋裝，驚豔全場。

Karencici以99% Angel角逐最佳華語女歌手獎，她穿著螢光黃深V洋裝並露出美背，她笑稱今晚是「小惡魔裝扮」。

歌手Haezee（黃瑋昕）一身黑色性感長禮服成為全場焦點，她將角逐本屆最佳新人獎。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

歌手Karencici一席亮黃色性感禮服亮相，吸睛全場。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

以「N1那屋瓦一號作品」入圍最佳年度專輯獎和最佳原住民語專輯的阿拉斯、曾妮、薛薛、真愛、Kivi、丁繼今晚一起走上紅毯。薛薛和阿拉斯共同經營YouTube頻道「布萊克薛薛」備受網友喜愛，薛薛身穿紫色褲裙裝自信登場，打趣表示：「不一定要得獎但要最漂亮。」

三牲獻藝今年以專輯「八仙」入圍最佳演唱組合獎，他們的音樂風格以電子音樂融合廟宇元素，今晚也特別戴上八仙偶人帽走上紅毯。

恐龍的皮以Millions of Years Apart角逐最佳演唱組合獎，他們今晚仍舊戴著三角龍與暴龍頭套，更搭配恐龍尾巴的包包現身。黃宣幽默表示，「這是金曲獎第一對出現的恐龍，今晚有很多人類，很多食物。」

第33屆金曲獎頒獎典禮相隔17年重返高雄舉辦，活動南移但星光不減。承辦單位台視將於下午5時live轉播星光大道、晚上7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：陳政偉）1110702

入圍最佳演唱組合獎的「恐龍的皮」團員頭戴恐龍頭套亮相，情緒超嗨。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

資深藝人陳美鳳一身黑色禮服登紅毯，更邊走邊脫下外套，露出胸前深V，性感吸睛。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

本屆擔任頒獎嘉賓的藝人小S一身桃紅色系服裝，從頭到尾都搶鏡。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手炎亞綸應邀擔任本屆頒獎嘉賓，開心在紅毯留影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

角逐華語歌后的歌手蔡健雅以一身寶藍色斜肩禮服美麗在紅毯亮相。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

金曲獎紅毯主持人黃宣。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

被封為「國民姑丈」的典禮主持人羅時豐帥氣亮相。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

歌手9m88將擔任典禮表演嘉賓，選擇短褲裝扮帥氣亮相紅毯。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手孫盛希以橘色系挖腰長禮服走上紅毯，開心和眾人打招呼。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手壞特?te本屆擔任頒獎嘉賓，選擇以一身黑白直條紋洋裝亮相。中央社記者趙世勳攝 111年7月2日

歌手陶晶瑩以西裝領結中性裝扮登上紅毯，晚間將在典禮擔任頒獎嘉賓。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手賴慧如將角逐本屆台語歌后，紅毯禮服以黑白色調為主，胸前挖空搭配高衩，小露性感。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手舞思愛一身黑色禮服，胸前低至肚臍性感亮相，前短後長的裙擺也秀出美腿，吸睛全場。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手艾怡良入圍本屆最佳作曲人，同時也將擔任典禮表演嘉賓。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手盧廣仲今年不只是入圍者，同時也擔任表演嘉賓與頒獎嘉賓。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

饒舌團體頑童MJ116將擔任頒獎嘉賓，3人開心走紅毯。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

角逐歌后的歌手魏如萱選擇以短洋裝上陣，大方秀長腿。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

動力火車今年入圍最佳演唱組合，兩人開心在紅毯留影。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

樂團茄子蛋今年以「愛情你比我想的閣較偉大」入圍年度歌曲，3人開心在紅毯留影。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手黃明志（左）、陳芳語（右）開心在紅毯亮相，黃明志向支持者們送上飛吻。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

今年紅毯由音樂鬼才YELLOW黃宣（右）、「客家妹」陳明珠（左）合體主持。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

入圍本屆華語歌后的以莉高露開心登上紅毯中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手持修今年擔任頒獎嘉賓，以綠色系西裝搭配黃襯衫亮相紅毯。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

獨立樂團美秀集團今年入圍最佳樂團獎，團員造型亮麗吸睛。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

第33屆金曲獎星光大道2日傍晚登場，高雄巨蛋外眾星雲集，歌手馬念先將角逐本屆最佳華語男歌手，以輕鬆休閒系裝扮開心登上紅毯。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

獨立樂團I Mean Us今年將角逐最佳樂團獎，團員開心在紅毯留影。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

歌手蕭煌奇以綠色系西裝開心走紅毯，稍晚將角逐最佳台語男歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

入圍「最佳新人獎」的雙人組合「珂拉琪」以暗黑個性打扮走紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年7月2日

第33屆金曲獎星光大道2日傍晚登場，高雄巨蛋外眾星雲集，電音團體「三牲獻藝」以專輯「八仙」入圍最佳演唱組合獎，也特別戴上八仙偶人帽走上紅毯。中央社記者趙世勳攝 111年7月2日

今年特別貢獻獎得主邱晨的妻子楊麗琴（左2）及家人出席盛會，紅毯留影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

資深音樂人胡德夫登紅毯，勉勵所有音樂人。中央社記者趙世勳攝 111年7月2日

樂團「血肉果汁機」與團隊成員黑色系西裝為主軸帥氣登上紅毯。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

入圍最佳台語男歌手的蘇明淵（中）帶著女兒一起開心走紅毯。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

歌手張涵雅以一身平口桃紅色系禮服亮相。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

樂團TRASH今年將角逐最佳樂團，團員個性裝扮登紅毯，搞怪留影情緒嗨。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

第33屆金曲獎2日晚間將在高雄巨蛋頒獎，星光大道傍晚率先展開，新興台文樂團裝咖人本屆入圍一生只有一次機會的最佳新人獎，成員手持「沒有人是局外人」標語紅毯留影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日