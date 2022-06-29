Karencici不當百分百乖女孩 鼓勵別被世俗框架侷限

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（中央社記者王心妤台北29日電）歌手Karencici不當100%乖女孩，新專輯99% Angel唱出小女孩長大的壞。從美國返台的她在新專輯中大膽做自己，也希望用音樂鼓勵女孩們跳脫世俗框架，有權利表現自己。

Karencici（林愷倫）是一名美籍華裔歌手，2018年推出首張專輯SHA YAN，入圍金曲獎最佳新人、最佳演唱錄音專輯，今年則以99% Angel角逐金曲獎最佳華語女歌手獎、最佳演唱錄音專輯獎。

Karencici接受中央社記者專訪表示，這次製作音樂比推出首張專輯時，主題、視覺、音樂、企劃都更完整，「以前寫歌比較沒頭緒，依照當下靈感創作，現在很明確知道每首歌的功能性，有些適合K歌，有些能炒熱舞台氣氛。」

99% Angel專輯風格以R&B為主、Hip-Hop為輔，是Karencici最擅長的風格，主題則巧妙暗示不當個百分百天使，每個女孩都有小惡魔的一面。Karencici在歌詞中寫進「十指緊扣咬唇皺眉」、「對你奉獻百分之百，無需意外；前後搖擺多麼自在，無法替代」，也是將女性情慾寫進音樂裡。

Karencici解釋，從美國返台後能感受到華人社會重視禮節，像是習慣加上哥或姐的尊稱，但美國習慣直呼名字。她表示，專輯加入女性元素也是想展現性感、大尺度的一面，希望透過音樂鼓勵女性大膽自由做自己，「不用讓自己被世俗的眼光給框架住了，這是一件很美麗、很自然的東西，女生也有權利大膽地表現出來。」

被問到現實生活是否也有小惡魔的一面？Karencici說，有時自己會忘記站在家人或男友角度思考，忘了他們的關心或付出，但她積極改正這個缺點，「或許這是自我保護機制，有時會忘記體諒其他人的感受。」

Karencici在24歲就問鼎金曲歌后，她表示，入圍是個肯定，但不會影響自己要持續為音樂努力的心，還有期待超越過去的自己。她也說：「如果有機會可以跨足影視類，演演戲應該也滿有興趣的。」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110629