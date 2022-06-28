袁婭維逃過死亡車禍改變人生 蝴蝶入歌角逐歌后

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（中央社記者王心妤台北28日電）中國歌手袁婭維以「月亮失眠了」競逐第33屆金曲歌后，用音樂展開奇幻旅程。她表示貫穿全專輯的蝴蝶其實「確有其蝶」，讓她經歷重大車禍後改變人生觀，才造就這張作品。

袁婭維一開始以幕後身份加入演藝圈，2012年參加中國選秀節目「中國好聲音」後展露頭角，也正式走到幕前，今年以「月亮失眠了」入圍金曲最佳華語女歌手獎、最佳演唱錄音專輯獎。

袁婭維日前接受台灣媒體訪問表示，從湖南北漂到北京為夢想努力，最困難的是一年只能和媽媽見面2、3次，不只是工作低潮也會感覺孤單，但她認為吃苦也是種福氣，因為成功都需要這段過程，「有時會覺得有點孤單，但我都被音樂保護，音樂幫助我衝破一切低潮。」

袁婭維2018年工作時曾遭遇一場「死亡車禍」，因為霧太濃導致路況不清車禍，車子翻了好幾圈，所幸她還能自己從車子裡爬出，隔天忍著傷勢登台演出。袁婭維回憶，當時有隻蝴蝶停在自己身上，彷彿是在保護自己。

談起這段死裡逃生的經驗，袁婭維表示，「蝴蝶生命很短暫，但任何事都不妨礙蝴蝶變美、追求自由及熱愛，要做個浪漫的人，世界每個人若都是浪漫的人，世界會特別美好。」

袁婭維因工作關係無緣來台參加金曲獎，她表示會考慮用個「有儀式感」的方式參加。袁婭維表示，「我內心是很認可這個獎，因為它真的是從音樂本身出發，畢竟這張專輯我也沒在台灣宣傳過，能入圍真的很感動。」不只感謝評審的青睞，她也強調會繼續在音樂路上努力。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：吳協昌）1110628