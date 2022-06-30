張伍首試台語饒舌叩關歌王 解構恐怖唱出人性驚悚

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金曲33（中央社記者王心妤台北30日電）日本認為黃昏是逢魔時刻，歌手張伍以此發想專輯「黃昏」，並用台語饒舌唱生與死、人性的恐怖，叩關金曲台語歌王。張伍認為「黃昏」探討人性驚悚，也是用音樂創作驚悚片。

張伍以饒舌歌手出道後，雙棲於幕前幕後，2020年推出專輯「像我們這樣的騙子」摘下金音獎最佳嘻哈專輯，今年首度嘗試台語饒舌專輯，就問鼎第33屆金曲獎最佳台語男歌手獎。

張伍曾從事設計業，他接受中央社記者專訪表示，小時候其實喜歡畫畫和天文，反而覺得自己對音樂沒有天分，「當時喜歡聽的是王菲『你快樂所以我快樂』，可以聽一個下午。」但他也笑說，從小就喜歡把流行音樂歌詞改編成限制級。

專輯名稱取自日本文化「逢魔時刻」意義，意指晝夜交錯時是容易遇到魔物的時刻，張伍曾說，因為過去下班通勤時，幾次天色暗了，路燈卻沒有亮，差點發生車禍。張伍延伸意義，從生與死談到人性的恐怖。

張伍表示，「想傳達人性上的恐怖，超自然反而是一種佐料，但大方向仍是長久傳達的核心思想解構恐怖。」回顧過去專輯，「歡迎入座」是肉體驚悚、「像我們這樣的騙子」是社會結構驚悚、「黃昏」則是人性驚悚。張伍說：「我用這3張作品表達心目中各種層次的恐怖，也是想用音樂創作一張驚悚片。」

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首次挑戰台語饒舌專輯，張伍認為，最明顯的是發音咬字時用到的肌肉群不同，「但押韻邏輯都差不多，能押多好、押多自然，就做好做滿。」第一次嘗試就叩關金曲台語歌王，他認為自己運氣好，「當然也希望自己能拿獎，但就是希望囉！」

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110630