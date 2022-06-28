蔡健雅因疫情對地球唱情歌 簡單音符叩關第4座歌后

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金曲歌后蔡健雅以在疫情下創作的新專輯DEPART角逐第33屆金曲獎歌后，她重拾簡單音符，唱出對地球的情歌。（環球音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月28日

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金曲33（中央社記者王心妤台北28日電）新加坡歌手蔡建雅新專輯DEPART因COVID-19有感，將擅長的情歌改為對地球歌唱，也因為疫情，蔡健雅僅用一把木吉他在家錄音，用最純粹的音符叩關她的第4座金曲歌后。

蔡健雅2006年首度以「雙棲動物」摘下她的第一座金曲歌后，之後2008年以Goodbye & Hello、2012年「說到愛」再封后，與天后張惠妹都是金曲歌后最多紀錄保持人。

今年蔡健雅再以DEPART入圍第33屆金曲獎8個獎項，包含年度專輯、最佳華語專輯、最佳華語女歌手、最佳專輯製作人、最佳作曲人、最佳作詞人、最佳演唱錄音專輯獎、Bluebirds則入圍年度歌曲獎。

蔡健雅受訪表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情困在家裡時，接觸紀錄片，看見冰川融化等大自然議題，又聽了古典音樂，萌生為地球寫歌的想法，「或許地球需要我們，可能任務太大，但我可以為地球寫歌」。

蔡健雅便拿起木吉他，包攬譜曲、編曲、吉他和樂器彈奏，作詞邀請葛大為、周耀輝等人合作，並首次包辦編曲錄音工程，是疫情下催生的新模式音樂作品。

整張專輯旋律乾淨，蔡健雅說：「我一開始的確有點懷疑自己，但我知道這是自己想要的。過程慢慢也有很多人幫忙並伸出橄欖枝，讓我知道簡單也是一種力量。」

蔡健雅表示，曾想過自己哪個時候會被音樂市場淘汰，今年收到入圍肯定，「證明只要對音樂有熱忱也有想法，就可以被聽到，我還是覺得很感動」。

至於會不會繼續報名金曲獎，蔡健雅先反問：「為什麼不要報？」又接著說：「有些人會說可不可以不要再提名了，但對我來說只是有努力被聽到的證明。」她也認為獎項是個刺激，就算出發點不是因為獎項做音樂，但獎項能提醒她是不是疏忽什麼，又或是做對了什麼。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道、晚間7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：唐聲揚）1110628