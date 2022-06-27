金曲獎時隔17年重返高雄 羅時豐主持秀音樂熱度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北27日電）第33屆金曲獎時隔17年移師高雄舉辦，主題配合港都定調為「熱」，不只入圍者競爭熱烈，頒獎典禮也由近年轉戰YouTube爆紅的「國民姑丈」羅時豐主持，給予觀眾不同熱情。

今年金曲獎主視覺以「熱」為主題，象徵金曲獎擁有的各種熱力，像膾炙人口的熱度、整個世代追求音樂的狂熱，以及在音樂領域爐火純青的創作者帶來的影響力。

主視覺由楊士慶連2年承接設計大任，從金曲獎座發想，用3D技術呈現熱的溫度意象，融合溫度影響變色的物質特性，呈現有熱感又七彩的前導海報，也象徵音樂人熱情、勇於嘗試與世界的碰撞摩擦，帶領大家通往新的開始。

表演嘉賓不只祭出魏如萱搭配米莎、旺福加黃妃、Matzka加大淵的跨界組合，還有林宥嘉、盧廣仲及金曲歌后徐佳瑩搭配艾怡良共演的橋段，而韋禮安及9m88也將演唱本屆金曲歌王歌后入圍歌曲。

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視將於當天下午5時live轉播星光大道及晚間7時的頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張雅淨）1110627