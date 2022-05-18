蔡健雅入圍金曲8獎大贏家 強碰魏如萱角逐歌后

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第33屆金曲獎18日公布入圍，三度摘下歌后的蔡健雅（右）入圍8獎成為大贏家，並對上同是金曲歌后的魏如萱（左），將一起角逐華語歌后。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王心妤台北18日電）第33屆金曲獎今天公布入圍，三度摘下歌后的蔡健雅入圍8獎成為大贏家，並對上同是金曲歌后的魏如萱，將一起角逐華語歌后；華語歌王由三金歌手盧廣仲對上中國搖滾老將崔健。

今年金曲獎共有1544件專輯/EP報名。由曾三度摘下金曲歌后的蔡健雅以專輯DEPART入圍8獎項成為大贏家，包含年度歌曲、年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳作曲人獎、最佳作詞人獎、最佳演唱專輯錄音獎、最佳專輯製作人獎、最佳華語女歌手獎。另外特別貢獻獎則頒給邱晨和陳復明。

今年最佳華語男歌手獎包含被譽為「中國搖滾之父」崔健以「飛狗」、中國選秀節目出身的許鈞「美夢公司」、曾角逐歌王的裘德以「最後的水族館」跨海入圍，另外還有三金歌手盧廣仲以「勵志論」、黃宣BEANSTALK、馬念先Mama Jeans and Daddy Shoes共同角逐。

最佳華語女歌手獎由蔡健雅DEPART對上魏如萱HAVE A NICE DAY、以莉高露「尋找你」、詹雯婷「在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」、Karencici第二張專輯99% Angel及袁婭維「月亮失眠了」。

最佳台語男歌手獎由四度摘歌王的蕭煌奇「舞台」、2020年台語歌王蘇明淵「敢敢」、王俊傑「看無」、大支「台灣隊長」及張伍「黃昏」入圍。最佳台語女歌手入圍者則由朱海君「正確的答案」、賴慧如「愛毋是一種罪」、黃妃「無閂」、江惠儀「空」、張涵雅「下半場」。

最佳新人獎由從演員跨界唱歌的許光漢「許光漢」、雷擎Dive＆Give、裝咖人「夜官巡場」、當代電影大師「告訴我他們都在本來的什麼地方」、呂彥良「新鮮的靈魂」、Haezee以LOVE MAZE、珂拉琪以MEmento．MORI，共7組音樂人角逐。

年度歌曲獎包含雙歌王黃連煜合作桑布伊的「滅人山」、破億國片「當男人戀愛時」主題曲茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」及電影「月老」主題曲「如果可以」，另外還有魏如萱「奶奶」、Øzi合作蛋堡「跑馬燈」、金曲歌后徐佳瑩「雛形」、蔡健雅Bluebirds及黃明志「玻璃心」。

今年金曲獎將於7月2日移師高雄巨蛋舉辦。（編輯：張芷瑄）1110518

影片來源：蔡健雅 Tanya Chua