「玻璃心」角逐金曲獎年度歌曲 黃明志謝台灣民主

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（中央社記者王心妤台北18日電）大馬歌手黃明志合作陳芳語的歌曲「玻璃心」紅遍華人圈，入圍第33屆金曲獎年度歌曲獎。他今天發文表示，被「玻璃心」傷害的是無法自由自在的中國人民，也感謝台灣的民主自由。

黃明志與陳芳語合唱的「玻璃心」，MV以粉紅色為主調拍攝，歌詞被認為在暗酸中國，歌曲上架後，不只作品在中國的QQ音樂、酷我音樂、騰訊視頻等平台遭下架，兩人的微博帳號也被消失。

對於「玻璃心」入圍金曲獎年度歌曲獎，黃明志表示，當時歌曲上架後，所有影音作品消失，社交帳號也被封鎖，這是對歌手有傷害性的行為。但黃明志之後才意識到，被傷害最深的不是他，「而是那些長年以來無法自由自在聽歌、看戲、上網、說話、打字，甚至出門吃飯的中國人民...」

黃明志專輯「鬼才做音樂」設計師也入圍最佳裝幀設計獎。黃明志表示，專輯90%都是手工設計，除了手繪或手寫，根本沒有其他捷徑，加上專輯內容一再修改，最後全公司員工只能一起幫忙；而設計師因為進度與溝通問題，還被他罵了兩次，完成作品後，設計師決定離職。

黃明志表示，這次入圍希望帶著設計師美麗登上紅毯，「我相信只要肯努力，不畏壓力和困難，終有一天一定會在聚光燈下發光發熱！」

文末，黃明志特別感謝所有同事的付出，也感謝陳芳語，兩人才有機會唱出「玻璃心」。黃明志也表示，「謝謝台灣的民主自由，謝謝每一位一路來支持著黃明志的朋友們。台灣我來啦！」（編輯：張雅淨）1110518