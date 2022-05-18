金曲獎第33屆 主要入圍名單

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金曲獎第33屆公布入圍名單，盧廣仲（左起）與黃宣爭搶歌王，蔡健雅與詹雯婷爭歌后。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日在高雄巨蛋舉行，5月18日下午1時開記者會公布入圍名單。主要入圍名單如下：

■年度專輯獎

最佳華語專輯獎

最佳台語專輯獎

最佳客語專輯獎

最佳原住民語專輯獎

■年度歌曲獎

滅人山《滅人山》／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜、桑布伊﹚

Bluebirds《DEPART》／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

奶奶《HAVE A NICE DAY》／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

玻璃心《鬼才做音樂》／亞洲通文創有限公司﹙演唱者：黃明志、陳芳語﹚

如果可以《如果可以》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：韋禮安﹚

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司﹙演唱者：茄子蛋﹚

跑馬燈 DEATH TRIP《跑馬燈 DEATH TRIP》／新樂園音樂有限公司﹙演唱者：ØZI feat. 蛋堡﹚

雛形《雛形》／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：徐佳瑩﹚

■最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司﹙演唱者：詹雯婷﹚

愛情一陣風／顏社企業有限公司﹙演唱者：李權哲﹚

DEPART／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：蔡健雅﹚

HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司﹙演唱者：魏如萱﹚

夜間模式／十一音像有限公司﹙十一音樂﹚﹙演唱者：無實物藝術團﹚

飛狗／環球國際唱片股份有限公司﹙演唱者：崔健﹚

■最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花／新樂園製作有限公司﹙演唱者：新寶島康樂隊﹚

不是路／滾石國際音樂股份有限公司﹙演唱者：百合花﹚

GOLDEN 太子 BRO／街聲股份有限公司﹙演唱者：Flesh Juicer 血肉果汁機﹚

看無／這虎音樂工作室﹙演唱者：王俊傑﹚

空／九丸音樂有限公司﹙演唱者：江惠儀﹚

下半場／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：張涵雅﹚

■最佳客語專輯獎

虛空現下／這哪位音樂工作室﹙演唱者：黃宇寒﹚

滅人山／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

今本日係馬／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：羅思容﹚

他鄉尋客／好痛音樂事業有限公司﹙演唱者：愛客樂﹚

塹／安樂茂思國際事業有限公司﹙演唱者：彭柏邑﹚

■最佳原住民語專輯獎

溯／漢創文化股份有限公司﹙演唱者：野東西﹚

Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司﹙演唱者：Osay Hongay﹚

pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司﹙演唱者：陳建年﹚

《N1》那屋瓦一號作品／那屋瓦文化有限公司﹙演唱者：夏子、阿拉斯、曾妮、丁繼、薛薛、真愛、Kivi﹚

我們的島／小島大歌影音工作室﹙演唱者：戴曉君、布妲菈．碧海、Emlyn、Vaiteani、Selina Leem、Sammy、Yoyo Tuki﹚

iya manu maitucu 我以為我不知道／新式有限公司﹙演唱者：Kerekelj 沈昉禎﹚

■最佳華語男歌手獎

盧廣仲／勵志論／添翼創越工作室

許鈞／美夢公司／環球國際唱片股份有限公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK／否極泰來音樂股份有限公司

馬念先／馬念先個人創作專輯《Mama Jeans and Daddy Shoes》／馬念先工作室

裘德／最後的水族館／眾水之音文化傳播有限公司

崔健／飛狗／環球國際唱片股份有限公司

■最佳華語女歌手獎

Karencici／99% Angel／華研國際音樂股份有限公司

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳／亞神音樂娛樂股份有限公司

蔡健雅／DEPART／環球國際唱片股份有限公司

以莉高露／尋找你／海岸音樂製作所

魏如萱／HAVE A NICE DAY／何樂音樂有限公司

袁婭維TIA RAY／月亮失眠了ONCE UPON A MOON／華納國際音樂股份有限公司

■最佳台語男歌手獎

王俊傑／看無／這虎音樂工作室

蕭煌奇／舞台／環球國際唱片股份有限公司

蘇明淵／「敢敢」／風潮音樂國際股份有限公司

大支／台灣隊長／人人有功練音樂工作室

張伍／黃昏／任意門娛樂股份有限公司

■最佳台語女歌手獎

朱海君／正確的答案／豪聲唱片有限公司

賴慧如／愛毋是一種罪／時代創藝企業有限公司

黃妃／無閂／華特國際音樂股份有限公司

江惠儀／空／九丸音樂有限公司

張涵雅／下半場／好痛音樂事業有限公司

■最佳客語歌手獎

徐世慧／簡單不簡單／琴星企業社

黃宇寒／虛空現下／這哪位音樂工作室

黃連煜／滅人山／貳樓音樂工作室

謝宇威／謝宇威樂團《天空又落水》／威德文化有限公司

龔德／00／火氣音樂股份有限公司

■最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira…a micekor 靜靜地等待著／好有感覺音樂事業有限公司

陳建年／pongso no Tao／角頭文化事業股份有限公司

舞思愛／那葡萄樹上的女孩／愛玩音樂有限公司

舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者／米大創意有限公司

Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道／新式有限公司

■最佳樂團獎

I Mean Us／Into Innerverse

野東西／溯

美秀集團／多色寶山大王

無妄合作社／No Mercy

Flesh Juicer 血肉果汁機／GOLDEN 太子 BRO （GOLDEN TAIZI BRO）

TRASH／Holy Trip!

13月終了／和你蠻像的一隻

■最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場

雷擎／Dive & Give

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方

許光漢／許光漢

呂彥良／新鮮的靈魂

Haezee／LOVE MAZE

珂拉琪／MEmento・MORI

■特別貢獻獎

邱晨

陳復明