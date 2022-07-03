蔡健雅金曲獎大贏家寫紀錄 黃連煜一晚抱回4大獎

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（中央社記者王心妤高雄3日電）第33屆金曲獎重返高雄，3封客家歌王的黃連煜以「滅人山」奪下4大獎，蔡健雅4封華語歌后打破金曲獎紀錄，她同時摘下華語專輯、年度專輯獎等，華語歌王則頒給中國搖滾教父崔健。

客語歌王黃連煜改編先民來台歷史製作客家專輯「滅人山」，不只3封客語歌王也奪下評審團獎、最佳客語專輯獎，另外他參與的新寶島康樂隊也以「剪剪花」摘最佳演唱組合獎，整晚帶了4大獎回家。

蔡健雅則是以COVID-19疫情下的創作DEPART摘下第4座最佳華語女歌手獎，超車天后張惠妹寫下金曲獎華語歌后紀錄；她同時摘下最佳演唱錄音專輯獎、最佳華語專輯獎、年度專輯獎，同樣抱回4獎。蔡健雅感謝金曲獎在當年準備放棄時給了第一個獎，讓她一唱就是25年。

蔡健雅說，有一度很想放棄音樂，但她的第一座金曲獎挽留了她，要她繼續唱，至今已經唱了25年。（台視提供）

雙人組合珂拉琪摘下最佳新人獎，最佳樂團獎頒給血肉果汁機。最佳台語男歌手獎由視障歌手王俊傑以專輯「看無」摘下，最佳台語女歌手獎則是江惠儀二度封后，最佳台語專輯獎則由融合北管與搖滾的百合花樂隊以專輯「不是路」拿下。

83歲的Osay Hongay（簡燕春）摘下最佳原住民語歌手獎，她以族語表示，自己花一生學會的古謠與祭祀歌曲，只要有年輕人想學就願意教，願全力傳承。最佳原住民語專輯則由歌王陳建年的pongso no Tao獲得。最佳客語歌手獎跟客語專輯都由黃連煜奪下，也是他第三次封客語歌王。

Osay Hongay（前左2）表示，她從小就一直演唱古謠，很高興也很榮幸能登上金曲獎舞台，「這段路我走了80幾年，不虛此行，未來我也會以古謠繼續教育下一代」。（台視提供）

此屆特別貢獻獎頒給華語音樂推手陳復明跟已故歌手邱晨。王芷蕾特別返台獻獎給陳復明，陳復明鼓勵年輕音樂人持續創作，每個年代都是最好的創作年代；邱晨女兒邱安晨說父親用民主自由和人權運動發生留下發人省思的作品，「永不違背對母島台灣的誓言。」希望大家能珍惜這片能自由創作的土地、能包容多元聲音的社會。

以「就在今夜」一曲為台灣灌注搖滾能量的「丘丘合唱團」團長兼吉他手邱晨，獲頒第33屆金曲獎特別貢獻獎。他的女兒邱安晨（中）代父親領獎致謝。（台視提供）

昨晚頒獎典禮也亮點不斷，主持人羅時豐先騰空乘著斯斯膠囊入場。陶晶瑩與小S（徐熙娣）頒發首個獎項時，「國民姐夫」具俊曄也驚喜現身，更以中文向大家問好。

表演節目多元呈現，除了展現金曲氣度的雙后徐佳瑩、艾怡良合作，還有魏如萱與米莎、Matzka跟大淵的演出展現跨界能量，升格當爸的林宥嘉則配合可愛風格舞台唱跳青春歌曲。9m88與韋禮安重新演繹本屆華語歌后入圍者金曲，2人超穩表演都獲得肯定。（編輯：屈享平）1110703