蔡健雅4封華語歌后打破紀錄 感謝金曲鼓勵才唱25年

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歌后蔡健雅以COVID-19疫情下的創作DEPART摘下第4座金曲歌后。（台視提供）

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（中央社記者王心妤高雄2日電）第33屆金曲獎今晚移師高雄舉辦。歌后蔡健雅以COVID-19疫情下的創作DEPART摘下第4座歌后，也打破金曲華語歌后紀錄。蔡健雅感謝當年金曲獎給予鼓勵，讓她一唱就是25年。

蔡健雅在台上表示，一開始入行是個只會唱西洋歌的洋妞，唱中文歌還需要翻字典，「有一度很想放棄音樂，我的第一座金曲獎，是金曲獎挽留我，要我繼續唱，我已經唱了25年。」蔡健雅說，因為做音樂很多年，也會害怕聲音被遺忘或是聽膩，「但抱持對音樂的熱情還有對世界的好奇，希望我的音樂一直是你的朋友和鏡子。」

蔡健雅78歲的媽媽特別飛抵台灣參加金曲獎，她知道得獎馬上緊緊擁抱媽媽。她感謝媽媽成為幸運物，「這很重要的一刻，我能夠與音樂人在這個行業一直做音樂，我們要繼續加油。」蔡健雅說：「雖然這是孤單的專輯，但宇宙伸出橄欖枝（幫助完成），這是疫情下的創作。這是專輯是為我們所有人在疫情當中奮鬥，we survive and we will survive and we will be better。」

蔡健雅曾在第17屆、第19屆、第23屆摘下最佳華語女歌手獎，與天后張惠妹並列3座歌后紀錄，今晚再封后，也打破金曲獎華語歌後紀錄。

蔡健雅這次在專輯DEPART中，因為對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的感悟，改成對地球唱歌。蔡健雅便拿起木吉他，包攬譜曲、編曲、吉他和樂器彈奏，作詞邀請葛大為、周耀輝等人合作，並首次包辦編曲錄音工程，是疫情下催生的新模式音樂作品。（編輯：屈享平）1110702

蔡健雅說，有一度很想放棄音樂，但她的第一座金曲獎挽留了她，要她繼續唱，至今已經唱了25年。（台視提供）

第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋舉行頒獎典禮，歌手蔡健雅以COVID-19疫情下的創作DEPART摘下第4座歌后獎座，也打破金曲華語歌后紀錄。（台視提供）中央社 111年7月2日