黃連煜奪金曲評審團獎 高喊「所有人都是原住民」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

第33屆金曲獎頒獎典禮2日登場，音樂人黃連煜以「滅人山」奪下最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎，並獲評審團獎肯定，本屆他也以新寶島康樂隊榮獲本屆最佳演唱組合，4獎座在手。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟高雄2日電）第33屆金曲獎評審團獎由黃連煜的專輯「滅人山」獲得，前面已奪下3項獎的他，感動喊話所有人都是台灣的原住民，不論是從哪來的移民、或講什麼語言，大家都一起守護唯一的國家。

金曲獎評審團獎需經過評審討論，且擁有2/3以上同意通過方可獲獎，過去就有獎項從缺狀況，奪獎難度高。本屆評審團主席阿弟仔表示，最能代表本屆金曲獎的兩字是「多元」，每個獎項的入圍者都很不一樣，評審過程常聽到大家喊怎麼評，恨不得每個獎項多幾個得獎者。

阿弟仔說，所有評審一致決定頒給黃連煜的「滅人山」，他表示：「他傑出的表現令我們驚艷，尤其這張專輯既有歷史深度，也有前進的高度，跨越了語言和族群的界線」。

黃連煜表示，很開心能為自己和客家音樂得到評審團獎，代表目前為止自己做得還不錯。黃連煜感謝所有幫助過他的人，希望大家繼續支持他，不會讓大家失望。

「滅人山」講述200多年前先民渡海來台，如何克服種種困難生存下來的歷程，黃連煜指出這張專輯表面有點沉重，事實上是在講一種感恩，「曾經所有移民，恐懼著台灣是個滅人山，因為我們都是他們的後代，現在我們守護的唯一的國家，不管你從哪裡來，從什麼時候來，講的是什麼母語，我們都是原住民」。

目前黃連煜已奪下本屆金曲獎4大獎項，包含評審團獎、最佳客語專輯獎、最佳客語歌手獎，以及和陳昇、陳世隆組成的「新寶島康樂隊」，共同獲得最佳演唱組合獎。（編輯：屈享平）1110702