黃連煜三度封客語歌王 連莊又摘客語專輯獎

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第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚間在高雄巨蛋舉行，本屆最佳客語專輯獎由音樂人黃連煜獻唱的專輯「滅人山」拿下，隨後黃連煜再奪最佳客語歌手，他開心高舉雙獎座留影。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

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（中央社記者王寶兒高雄2日電）第33屆金曲獎頒獎典禮今晚重返高雄巨蛋舉行，黃連煜以「滅人山」一連奪下最佳客語歌手獎及最佳客語專輯獎。他表示，今年是他做客家音樂第30年，將來會繼續做下去。

黃連煜和陳世隆、陳昇組成的新寶島康樂隊，今天拿下最佳演唱組合獎，黃連煜隨後奪下最佳客語專輯獎時，已是今晚第3度上台，黃連煜也因此締造第4次獲得金曲最佳客語專輯獎、第3次拿金曲最佳客語歌手的紀錄。

黃連煜笑說，在得到最佳演唱組合獎時忘了感謝沒來的朋友（指陳昇），「感謝昇哥，因為有你，才會有新寶島康樂隊。」他也感謝一路指導他的老師，也因有老師指導，「我覺得我的客家歌越唱越好聽了。」

而當頒獎人春麵樂隊再次宣布最佳客語專輯由黃連煜獲得後，讓黃連煜更為驚喜，上台以客語直呼「媽，我得獎了！」他說，因為客家選擇了他，他毫無怨尤，今年是他做客家音樂第30年，他會繼續一直做下去，很謝謝大家。

此外，黃連煜於後台受訪也回憶上回站在金曲獎舞台已是10幾年前，「後來因為膽子小，有時候入圍都不敢來。」今天有許多朋友在高雄，很開心能看到大家。（編輯：陳政偉）1110702