金曲獎第33屆 得獎名單【不斷更新】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

樂團茄子蛋以「愛情你比我想的閣較偉大」奪下年度歌曲獎。中央社記者王騰毅攝 111年7月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站2日電）第33屆金曲獎頒獎典禮今晚在高雄巨蛋登場，華語歌王由盧廣仲、許鈞、黃宣、馬念先、裘德及崔健角逐，華語歌后由Karencici、詹雯婷、蔡健雅、以莉‧高露、魏如萱與袁婭維爭奪，其中，蔡健雅入圍8獎，並力拚第4座歌后刷新紀錄，備受歌迷關注。

得獎名單如下：

■年度歌曲獎

愛情你比我想的閣較偉大《愛情你比我想的閣較偉大》／艾格普蘭特艾格有限公司（演唱者：茄子蛋）

■最佳新人獎

珂拉琪／MEmento·MORI／街聲股份有限公司

■最佳演奏錄音專輯獎

Hydro Canvas 海淀／街聲股份有限公司（主要錄音人員：You Li 李游、Yang Li李楊／主要混音人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆／主要母帶後製人員：You Li 李游、YongHeng Wu武勇恆）