茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」奪年度歌曲 具俊曄驚喜現身金曲獎

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第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋舉行頒獎典禮，本屆年度歌曲由樂團茄子蛋以「愛情你比我想的閣較偉大」拿下，茄子蛋在後台難掩開心情緒。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

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（中央社記者王心妤高雄2日電）第33屆金曲獎今晚高雄登場，主持人羅時豐乘坐斯斯膠囊騰空出現，「國民姐夫」具俊曄驚喜現身並用中文問好，開心來到金曲獎。茄子蛋以「愛情你比我想的閣較偉大」摘年度歌曲獎。

頒獎典禮先以影片播放主持人羅時豐以野台歌廳秀形式演唱經典歌「細妹按靚」拉開序幕，並邀來藝人王彩樺、宇宙人樂團、大支演唱高雄相關歌曲，迎接金曲獎隔17年重返高雄。回到實體舞台上，羅時豐騰空乘坐「斯斯膠囊」現身，又與入圍華語歌后的Karencici合唱，剛開場就掀高潮。

第1個獎項年度歌曲獎由陶晶瑩與小S（徐熙娣）頒發，兩人妙語如珠下，小S突然唱跳起姐夫具俊曄經典曲目Bing Bing Bing，具俊曄隨後驚喜現身。他以中文說：「大家好，我是光頭。這是我的小姨子，這是我（指陶晶瑩）的偶像，你們是我的朋友，然後我很高興來金曲獎，謝謝。」

具俊曄上台後，小S更拿韓文「姐夫」（諧音中文胸部）的發音雙關大開玩笑，嚇得具俊曄急忙阻止說：「不可以！」逗笑全場。

具俊曄（左）驚喜現身第33屆金曲獎，和小S（中）、陶晶瑩（右）搞笑互動，炒熱現場氣氛。（台視提供）

茄子蛋以「愛情你比我想的閣較偉大」摘下年度歌曲獎，他們感謝爸爸、媽媽的栽培和評審的青睞及粉絲的支持，「要選擇善良才能安安穩穩走下去。」最後則喊出招牌台詞：「積極樂觀，感恩惜福。」

雙人組合珂拉琪以專輯MEmento．MORI摘下最佳新人獎。他們表示，希望能將音樂獻給為種族、語言、性別、音樂努力的人們，「若我們的歌能讓大家思考身上有什麼歷史，並在好奇中找出屬於自己的答案去實踐，就是最珍貴的一件事。在這後殖民的時代，希望我們的創作持續成為每個人自我認同的啟蒙，如同我們樂團不斷嘗試發出的聲音，自由、多元就是你原本的美麗樣子。」（編輯：陳政偉）1110702

第33屆金曲獎2日晚間在高雄巨蛋舉行頒獎典禮，本屆最佳新人獎由雙人音樂組合「珂拉琪」獲獎。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日