陳復明獲頒特別貢獻獎 華語歌推手勉年輕人持續創作

（中央社記者王心妤高雄2日電）華語樂壇重要推手陳復明今年獲頒金曲獎特別貢獻獎，並由王芷蕾獻獎。陳復明感謝自己在最好年代進入音樂圈，音樂能夠一代傳一代，同時鼓勵年輕音樂人不要停止創作。

陳復明感謝王芷蕾返台給予他莫大的鼓勵。他認為自己是個幸運的人，一路走來有很多奇妙的緣分，「我在最好的年代加入一個個最好的團隊，要感謝的人太多。」

陳復明回憶，母親唱歌給他聽，音樂的美好能夠一直傳遞下去，他也鼓勵年輕音樂人：「你們很棒，不管你們在什麼地方、創作不要停。即便作品只感動一個人，就有價值，更何況這是無遠弗屆的世界，對於創作，80、90年代是唱片工業最好的時候，但對音樂人來說，每一個年代都是最好的，祝福你們不要停，每個年代都是創作年代，繼續創作，不要停。」

王芷蕾曾演唱陳復明創作的「台北的天空」，今晚她特別從美國返台擔任獻獎人，現場也放映歌手伍思凱、鄭怡、馬毓芬、鄔裕康、黃中岳、王裕傑的感謝影片。王芷蕾感謝陳復明，當年才能以「王芷蕾專輯」獲得金鐘獎最佳女歌星演員獎，她誇獎陳復明創作風格千變萬化，也能掌握歌手特質，讓歌手只要唱到他的歌都能更上一層。

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王芷蕾說，陳復明也是伯樂，看到相關領域肯努力的編曲、作曲、製作人都會留給他們機會，「他會很主動、積極的幫助他們，並把光環和機會留給後進，這是他為人寬厚的胸襟的氣度。」王芷蕾認為，陳復明是音樂的推手，為華人音樂的努力付出數十年如一日。

陳復明1982年組成「印象合唱團」，是台灣創作樂團先驅，1985年成立可登唱片，出版鄭怡、伍思凱、黃大煒、黃小琥、鄭智化等歌手作品，並以「我們」系列將幕後音樂人成功推到幕前，之後加入豐華唱片，統籌策劃張惠妹、張雨生、歐陽菲菲、蘇芮、張清芳等歌手代表作，打造華語音樂黃金盛世。（編輯：屈享平）1110702