江惠儀再擒台語歌后 百合花盼音樂人藉金曲被認識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟高雄2日電）第33屆金曲獎台語歌王、歌后今晚出爐，由視障歌手王俊傑奪下，江惠儀則笑納人生第2座歌后獎座，呼籲珍惜自由；最佳台語專輯則由百合花樂團奪下，盼透過金曲獎讓更多音樂人被認識。

金曲獎頒獎典禮睽違17年今天晚間在高雄巨蛋登場，台語類由「台灣最美歐巴桑」陳美鳳、蔡昌憲擔任頒獎人。

「鋼琴詩人」、視障歌手王俊傑以專輯「看無」奪下台語歌王，打敗4度奪獎、欲組成「五金行」的蕭煌奇。王俊傑是台灣視障流行音樂編曲及唱片製作人，曾入圍第24屆金曲台語歌王。

視障歌手王俊傑以「看無」拿下最佳台語男歌手。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

王俊傑用台語靦腆表示，要把這個獎獻給在不同地方為他加油、鼓勵、開心的人，也要和4名入圍者共享榮耀，因為能和他們並列很驕傲，最後感性表示：「雖然我眼睛看不到，但這一切都放在心底，我會繼續唱歌，唱好聽的歌給大家聽」。

金曲歌后則是曾奪下第30屆台語歌后的江惠儀，以專輯「空」為自己拿下第2座獎座，特別的是，她的本業其實是中華電信工程師。江惠儀感謝世界上有音樂讓她感受、記錄這一切，並用台語分享「心內話」。

江惠儀說，唱台語歌是想傳承台語，但不管她站在這裡是用什麼語言講話，都希望台灣越來越好，「我真心希望每個人、每個不同立場的人，都能尊重珍惜自由的精神，最後感謝所有在音樂藝術領域的前輩朋友，不管用什麼語言方式，感謝你記錄台灣的過去未來現在，我也會繼續堅持」。

以專輯「不是路」奪下最佳台語專輯獎的新生代樂團百合花樂團，除了感謝金曲獎接受多元創作外，也感謝「支持、還有懷疑我們的家人，在我們不務正業時給予我們關心。」他們也呼籲，請大家一起愛北管、愛傳統音樂。主唱奕碩表示，昨天有朋友說自己不認識入圍金曲獎的音樂人，「但就是因為不認識才要金曲獎介紹。」（編輯：陳政偉）1110702

台語歌后江惠儀感謝世界上有音樂讓她感受、記錄這一切。（台視提供）

台語歌王王俊傑（右）用台語靦腆表示，要把這個獎獻給在不同地方為他加油的人。（台視提供）

百合花樂團在台上請大家一起愛北管、愛傳統音樂。（台視提供）

樂團「 百合花」以專輯「不是路」一舉拿下本屆最佳台語專輯，團隊成員後台開心合影。中央社攝影記者趙世勳攝 111年7月2日

新科台語歌王王俊傑（左）、歌后江惠儀（右）開心合影。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

歌手江惠儀（右）拿下個人第2座金曲最佳台語女歌手獎，她的製作人男友三秒（左）在後台被現場媒體起鬨，拿起獎座單膝下跪模擬求婚場景。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日

影片來源：這虎音樂The Hu Music