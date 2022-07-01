巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

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學生班傑明（右）住在雷恩（Rennes），25日他特別到巴黎與同學到咖啡廳線上參與成果發表會，結束後再一起到台灣餐廳慶祝。他告訴記者，妻子和朋友聽到他說台語時的笑容與驕傲神情，就是學習的最大收穫。（班傑明提供）中央社 111年7月1日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎30日專電）巴黎市政府成人教育中心首屆台語課程近日舉行結業成果發表會，學生用台語介紹台灣、演短劇，甚至高唱茄子蛋和伍佰的經典歌曲。學員告訴中央社，很高興能透過台語更認識台灣文化。

巴黎市政府成人教育中心去年10月首度推出「台語課程」，大受歡迎，共有66名學生，分成3班，由台籍教師劉展岳、潘怡伶和陳品學授課。學生居住全球各地，課程以線上方式進行。

25日學年結束，舉辦線上成果發表會，由學生自選主題，可用台語介紹有興趣的台灣主題，也可演出情境劇或唱歌，例如就有學生選唱茄子蛋樂團的「浪子回頭」、「愛情你比我想的閣較偉大」與伍佰的「愛情限時批」。

從高中時期就熱愛台灣的艾利諾（Eléonore）曾來台交換，她告訴中央社，上台語課最大的收穫，「就是很高興能從茄子蛋這些台灣樂團的歌曲中學習台語用字」。

目前在新加坡的艾利諾曾在里昂政治學院與倫敦大學亞非學院學習台灣政治與地緣政治，也學過中文。「我想要到台灣生活工作，所以看到巴黎市政府有開台語課，當然必須報名」。她表示希望透過課程了解更多台灣文化、台語的結構以及台語和華語的異同。

在日本上智大學任講師的麥耀（Coline Mailleux）則和其他同學合唱伍佰和萬芳的「愛情限時批」。她告訴記者，很喜歡這首歌的能量與氛圍，「聽到歌曲，就能想像自己在台灣的KTV。平常我不太敢唱歌，但由於萬芳的能量，我放膽唱給大家聽，也很享受唱這首歌」。

麥耀表示，想學台語是因為她15年前來過就愛上台灣，目前在日本的她希望有朝一日能到台灣生活。因此當她看到中央廣播電台法文版上的相關新聞，立刻就決定報名。

學了一年後，她覺得最大收穫是能在學語言的同時學習台灣文化，也更了解台灣，「我覺得台灣是充滿未來的國家」。

電信整合工程師班傑明（Benjamin）則報告台灣製造的酒，包括啤酒、高粱和威士忌，「因為台法都喜歡品酒，如法國的葡萄酒，這都是深植在文化中的」。

班傑明之所以學台語除了為台灣妻子外，更是希望自己到台灣時能流暢地用台語和親友對話，「對我來說，台語是重要文化，需要守護」。

班傑明告訴記者，「妻子和朋友聽到我說台語時的笑容與驕傲神情」，就是學習台語最大的收穫。

潘怡伶教授的班級是專給沒有中文基礎的學生，她接受中央社訪問時表示，班上有幾位很特別的學生，他們從沒有來過台灣也不了解台灣，純粹就想學台語。所以在上課時不只是教語言，還必須解釋台灣的特色文化。

由於學生都不會中文，因此要自己設計以法文教課的教材，尤其解釋部分台語詞彙的意思時常找不到能對照的法語詞，這部分需要動比較多腦筋，額外解釋台語詞彙的脈絡。

提到最難忘的事，潘怡伶說到現在還是覺得不可思議，「怎麼會有跟台灣完全沒關係的法國人想學台語」。

但當她看到學生學習過程中所投入的心血，從零基礎到可以基本對話，或是學習台語咬字唱歌等，內心十分感動。她說：「我們有個群組，會時不時用台羅拼音傳訊息，非常有趣。很感謝學生支持，我們就像朋友一樣，第一次教台語難免緊張，但學生常給我鼓勵，讓上課氣氛愉悅。」

巴黎市政府台語課幕後推手林季苗告訴中央社，下年度8月底會開始招生，也會特開一班為學過中文的法語人士設計的台語課。

艾利諾、麥耀和班傑明異口同聲向記者表示，「絕對會繼續學台語」，並已迫不及待報名下一期課，更有人準備在暑假找台語家教惡補加強。（編輯：郭中翰）1110701