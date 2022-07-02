更多編輯台推薦新聞：
悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿
生活

悠遊國旅個人最高補助1300元 7/4可查優惠旅宿

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒
國際

熱浪提早報到歐美日本飆破紀錄高溫 一篇看懂地球有多燒

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋
文化

巴黎市政府首屆台語課結業 學員愛上伍佰、茄子蛋

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看
生活

7月新制 電價調漲、國旅補助、自備杯優惠措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
金曲33
首頁 / 娛樂

蔡健雅DEPART奪金曲獎最佳錄音專輯 新寶島康樂隊獲頒最佳演唱組合

2022/7/2 20:21（7/2 20:49 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
歌手蔡健雅以DEPART獲金曲獎最佳演唱錄音專輯獎。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
歌手蔡健雅以DEPART獲金曲獎最佳演唱錄音專輯獎。中央社攝影記者王騰毅攝 111年7月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒高雄2日電）第33屆金曲獎頒獎典禮今晚舉行，入圍最佳華語女歌手的蔡健雅先以最佳演唱錄音專輯獎開胡，興奮到忘記拿獎座。最佳演唱組合獎則由新寶島康樂隊獲得。

蔡健雅的專輯DEPART此次以木吉他，包攬譜曲、編曲、吉他和樂器彈奏，作詞邀請葛大為、周耀輝等人合作，是首次包辦編曲錄音工程，也是疫情下催生的新模式音樂作品。

蔡健雅以DEPART獲得最佳演唱錄音專輯獎開胡，一上台就直呼「我的媽」，她感動笑言，當初只是想以一把吉他、一支麥克風創作，讓被困住的靈魂能在疫情當中還能飛翔，沒有想到能得到這份肯定。

此外，蔡健雅尤其感謝媽媽，因為媽媽為了陪她參加典禮，隔離了8天，特別有得獎壓力，最後蔡健雅也感謝疫情期間所有勇敢的人。有趣的是，離開舞台前蔡健雅還興奮到忘記拿獎座，逗樂全場。

新寶島康樂隊由陳昇、陳世隆（阿Van）及黃連煜組成，此次以「剪剪花」摘下最佳演唱組合獎，這也是新寶島康樂隊二度奪下此獎項。陳世隆致詞表示，一加一大於二，今天與黃連煜一起出席沒有留下缺憾。他也代表樂團感謝大家。（編輯：謝雅竹）1110702

影片來源：蔡健雅 Tanya Chua
影片來源：新寶島康樂隊 - Topic
延伸閱讀
茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」奪年度歌曲 具俊曄驚喜現身金曲獎陳昇第28度跨年開唱挺何韻詩 高喊祖國下輩子再去珂拉琪奪金曲獎最佳新人獎 喊話自由多元就是美麗黃明志帶玻璃心熊貓人闖金曲獎紅毯 陳美鳳深V美豔壓軸樂器聽錯變油漆 陳昇自揭誤打誤撞出道當歌手蔡健雅因疫情對地球唱情歌 簡單音符叩關第4座歌后蔡健雅挑戰第4座金曲歌后 詹雯婷確診缺席典禮
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
HUSH金曲獎連莊 「衣櫃歌手」獲最佳作曲人獎