蔡健雅DEPART奪金曲獎最佳錄音專輯 新寶島康樂隊獲頒最佳演唱組合

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒高雄2日電）第33屆金曲獎頒獎典禮今晚舉行，入圍最佳華語女歌手的蔡健雅先以最佳演唱錄音專輯獎開胡，興奮到忘記拿獎座。最佳演唱組合獎則由新寶島康樂隊獲得。

蔡健雅的專輯DEPART此次以木吉他，包攬譜曲、編曲、吉他和樂器彈奏，作詞邀請葛大為、周耀輝等人合作，是首次包辦編曲錄音工程，也是疫情下催生的新模式音樂作品。

蔡健雅以DEPART獲得最佳演唱錄音專輯獎開胡，一上台就直呼「我的媽」，她感動笑言，當初只是想以一把吉他、一支麥克風創作，讓被困住的靈魂能在疫情當中還能飛翔，沒有想到能得到這份肯定。

此外，蔡健雅尤其感謝媽媽，因為媽媽為了陪她參加典禮，隔離了8天，特別有得獎壓力，最後蔡健雅也感謝疫情期間所有勇敢的人。有趣的是，離開舞台前蔡健雅還興奮到忘記拿獎座，逗樂全場。

新寶島康樂隊由陳昇、陳世隆（阿Van）及黃連煜組成，此次以「剪剪花」摘下最佳演唱組合獎，這也是新寶島康樂隊二度奪下此獎項。陳世隆致詞表示，一加一大於二，今天與黃連煜一起出席沒有留下缺憾。他也代表樂團感謝大家。（編輯：謝雅竹）1110702

影片來源：蔡健雅 Tanya Chua