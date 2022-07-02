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金曲獎第33屆直播管道看這裡 多視角一次掌握

2022/7/2 16:07（7/2 16:25 更新）
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第33屆金曲獎頒獎典禮2日登場，黃宣（左起）與盧廣仲爭搶歌王，蔡健雅與魏如萱爭歌后。（中央社檔案照片）
第33屆金曲獎頒獎典禮2日登場，黃宣（左起）與盧廣仲爭搶歌王，蔡健雅與魏如萱爭歌后。（中央社檔案照片）
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（中央社網站2日電）第33屆金曲獎頒獎典禮今晚在高雄巨蛋重磅登場，睽違17年重返港都舉辦，今年華語歌王、華語歌后競爭激烈，歌王由盧廣仲、許鈞、黃宣、馬念先、裘德及崔健角逐，歌后則由Karencici、詹雯婷、蔡健雅、以莉‧高露、魏如萱與袁婭維爭奪。

另外，表演嘉賓卡司陣容華麗，韋禮安與9m88將演唱本屆金曲歌王歌后入圍歌曲，林宥嘉相隔五年重回金曲舞台表演，徐佳瑩與艾怡良閨密合體，二度問鼎金曲歌王的盧廣仲將帶來「舊歌新編」，還有華語歌后魏如萱和客語歌后米莎、Matzka和大淵等組合，跨界合作擦出新火花。

本屆金曲獎由台視轉播，LINE TODAY網站提供多視角直播，包含星光大道及頒獎典禮星光大道及頒獎典禮（手語服務）星光大道媒體訪問區頒獎典禮得獎感言區等多視角畫面，讓無法到現場的觀眾也能不漏掉任何一個精采畫面。

※金曲獎直播管道：

電視直播：台視、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台
官方網路頻道：金曲官方網站2022 GMA金曲獎YouTube（台灣以外）
直播平台：LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV App
手機直播：LINE App、GMA 2022 App
MOD直播：台視
廣播調頻：飛碟聯播網

※金曲獎重播管道

台灣電視台、台視綜合台、非凡新聞台、非凡商業台。1110702

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