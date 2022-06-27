盧廣仲拚金曲歌王破蛋 中國搖滾教父強勢角逐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金曲獎最佳華語男歌手有6名入圍者角逐，盧廣仲和裘德都是2度闖進準歌王名單。（圖取自facebook.com/GMAGMF）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）搶爭第33屆金曲獎最佳華語歌王，兩岸老將新秀打對台，三金得主盧廣仲和60歲「中國搖滾教父」崔健皆挑戰生涯首座歌王獎座。6名入圍者有3人是中國歌手，為近5年來比率最高。

這屆金曲獎最佳華語男歌手有6名入圍者角逐，盧廣仲和裘德都是2度闖進準歌王名單；崔健、馬念先、YELLOW黃宣和許鈞則是首回角逐歌王。其中崔健、裘德、許鈞皆來自中國，1/2的比率讓這屆有機會誕生獎項舉辦33年來首名中國籍歌王。

去年以「刻在我心底的名字」抱回年度歌曲獎的盧廣仲，是台灣最年輕的三金得主，睽違5年的專輯「勵志論」讓他再獲歌王入圍肯定。

儘管盧廣仲出道首張專輯就勇奪第20屆金曲新人、最佳作曲，但自此長達8年與金曲擦肩。但他不斷挑戰自我，跨足戲劇之餘持續創作，這屆除了渴望叩關歌王外，也想以「雨時多雲偶陣晴」奪下第3座最佳作曲，刷新金曲紀錄。

被譽為「中國搖滾教父」的資深歌手崔健，出道38年間見證中國搖滾樂從無到有的歷史，並以「花房姑娘」、「一無所有」等歌曲聞名樂壇。

去年他在60歲生日推出專輯「飛狗」，想撕掉過往標籤，唱出對自我的最新認識。得知入圍金曲，崔健謙虛說，感謝評委給他多一個空間，「這個空間也許是寬容、也許是享受、或者它就是一個可能性。因為每當音樂響起時我都會感到：我們還有機會！」

出道25年的馬念先是演員、主持人，也是放克搖滾樂團「糯米糰」吉他手兼主唱，去年推出的個人首張專輯Mama Jeans and Daddy Shoes，匯集10多年的創作精華，更一手包辦詞語與幕後製作，延續慵懶爵士、放克風格，讓他生涯首次闖入金曲便叩關歌王。

頂著經典光頭的「音樂鬼才」黃宣自2019年嶄露頭角，連續4年入圍金曲殿堂，這屆帶著第2張專輯BEANSTALK，首度挑戰華語歌王，還成為典禮紅毯主持。今年滿30歲的他，先前笑言：「30歲遇上金曲33，加上入圍3項，感覺是個好兆頭！」

今年27歲的裘德，2020年就和歌壇前輩吳青峰、周華健、張震嶽角逐歌王寶座，被該屆評審團主席陳鎮川稱讚有如「當年的李榮浩」，相隔2年又以專輯「最後的水族館」，再度成為準歌王挑戰鑲金。

歌唱選秀節目出身的許鈞，曾在第28屆金曲獎以「萬松嶺」入圍最佳華語專輯和年度專輯，這回以專輯「美夢公司」二度闖進金曲，讓他感動表示：「感謝音樂。」（編輯：管中維）1110627