魏如萱叩關金曲歌后等7獎 曾因網友的評論難過

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歌手魏如萱2度角逐金曲獎最佳華語女歌手獎，今年共入圍7個獎項的她表示，希望獎項可以都拿下，未來也不會放棄報名金曲獎，還希望「接二連三」奪獎。（好多音樂提供）中央社記者王心妤傳真 111年6月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北21日電）金曲歌后魏如萱今年以新專輯HAVE A NICE :DAY角逐歌后等7獎項，她今天表示，未來不會放棄報名金曲獎，還希望「接二連三」摘獎，同時分享自己也曾因網友批評長相感到難過。

魏如萱曾以「藏著並不等於遺忘」摘下第31屆金曲獎最佳華語女歌手獎，今年則以HAVE A NICE :DAY再度問鼎歌后，同時角逐最佳華語專輯、年度專輯及其中的「奶奶」入圍年度歌曲等獎項。

魏如萱今天接受媒體訪問笑稱，因為每個獎項都很重要，希望都可以拿下，若再次摘下歌后，希望能買一支專屬麥克風當成送自己的禮物。

被問到如何看待同樣入圍歌后的蔡健雅、Karencici、以莉高露、袁婭維及詹雯婷（Faye），魏如萱說每個人都很有個人特色，都是勁敵，但也提到歌王入圍者裘德無法參加典禮，若摘下歌王，希望能由魏如萱代領獎。

回顧出道歷程，魏如萱坦言都會關注各大論壇網友的評論，年輕時還會用本名或帳號跟網友「開戰」，但現在已經漸漸放下。魏如萱表示，網友評論歌聲或是長相，雖然是個人言論自由，但也知道長相沒辦法改變，雖然看完還是會難過，但會盡量自己消化完畢。

今年金曲獎頒獎典禮移師高雄舉辦，魏如萱表示，兒子路易雖然因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法同行，但也下了2大禁令。魏如萱笑說，兒子不喜歡她穿裙子也不喜歡她打扮太漂亮，「所以才不帶他去金曲獎啊。」（編輯：張芷瑄）1110621