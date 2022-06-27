蔡健雅挑戰第4座金曲歌后 詹雯婷確診缺席典禮

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（中央社記者葉冠吟台北27日電）第33屆金曲獎頒獎典禮7月2日將於高雄登場，華語歌后6姝強強競爭，比肩天后張惠妹、坐擁3座歌后獎座的蔡健雅挑戰第4座刷新紀錄，詹雯婷和袁婭維則分別因確診、工作確定缺席現場。

本屆金曲獎最佳華語女歌手共有6名入圍者角逐，握有3座獎座的蔡健雅是金曲獎華語女歌手最高紀錄保持人之一；魏如萱是第31屆金曲歌后，企圖搶下生涯第2座；而2度入圍的Faye詹雯婷，則和Karencici、以莉高露、袁婭維爭取首次鑲金。

今年恰逢出道25年的蔡健雅運勢極佳，以專輯DEPART入圍8項金曲獎，成為本屆提名大贏家，第10度成為準華語歌后。DEPART是蔡健雅睽違3年推出新作，也是COVID-19疫情期間在家反思之作，有別於過往情歌，更想透過歌聲為大地寫歌，找回人生中的安靜和簡單。

魏如萱則是繼2020年首度登頂金曲歌后後，今年再以HAVE A NICE DAY專輯入圍7項，緊追蔡健雅之後，渴望入手第2座金曲歌后。特別的是，這回與她合作的2名外籍音樂人，包括韓國歌手鮮于貞娥、中國歌手裘德也獲得本屆金曲獎提名。

曾以「飛兒樂團」奪下第16屆金曲獎最佳新人的詹雯婷，經歷退團單飛糾紛，17年後以個人專輯「Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳」強勢回歸歌壇，生涯2度角逐華語歌后，備受期待。

入圍者中唯一的中國歌手袁婭維則以專輯「月亮失眠了」搶下門票，專輯創作靈感源自4年前翻車意外，相當驚奇。只可惜詹雯婷在典禮前夕確診、袁婭維則因簽證及隔離問題無法來台，6名準華語歌后中已有2人確定缺席。

以莉高露是第23屆金曲獎最佳新人、原住民語歌手與專輯等3獎得主，今年以專輯「尋找你」首度問鼎華語歌后，唱出移居太平洋海濱後的8首創作，並融入母語阿美族語和華語，讓作品兼具多元性。

24歲的創作歌手Karencici是準歌后中年紀最輕的，2019年首張作品就讓她入圍金曲獎最佳新人；第二張專輯99% Angel即挑戰本屆金曲歌后，無疑是新生代最搶眼女聲。（編輯：張雅淨）1110627