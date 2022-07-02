金曲獎南移星光不減 歌王歌后激戰5亮點一次看

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（中央社記者王心妤台北2日電）第33屆金曲獎今天晚間在高雄登場，不只「國民姑丈」羅時豐主持值得期待，韋禮安、林宥嘉、徐佳瑩等人都將獻唱，而入圍大贏家蔡健雅是否能打破紀錄再封后，5大亮點受關注。

第1個亮點是「國民姑丈」羅時豐將挑大梁主持頒獎典禮。羅時豐曾摘下第12屆金曲獎最佳方言男演唱人獎及第32屆金鐘獎綜藝節目主持人獎雙金殊榮，近年轉戰YouTube獲封「國民姑丈」，搞笑風格擁有不少年輕粉絲，消息曝光後，就有許多網友敲碗期待典禮到來。

今年紅毯則由金曲歌王入圍者黃宣搭配「客家妹」陳明珠主持，陳明珠風格沉穩、黃宣反應機靈，兩人將碰出什麼火花，令人期待。

第2個亮點是表演陣容多了創新組合，韋禮安及9m88將重現本屆最佳華語男歌手、女歌手入圍金曲，跨界組合原本有魏如萱合作米莎、Matzka搭配大淵、黃妃與旺福，可惜黃妃日前表示因確診無法出席。

第3個則是頒獎人星光熠熠，一開始就由陶晶瑩搭配小S頒發年度歌曲獎，還有炎亞綸、陳美鳳、董事長樂團、蛋堡、田馥甄、頑童MJ116、胡德夫、桑布伊等人都將現身頒獎。資深歌手王芷蕾特地返台獻獎給特別貢獻獎得主陳復明，金智娟則會獻獎給同樣獲頒特別貢獻獎的已故恩師邱晨。

第4個亮點是華語歌王、歌后競爭激烈。蔡健雅已經摘下3座金曲華語歌后，與張惠妹同是此獎項紀錄保持人，今年將對上同樣是金曲歌后的魏如萱、曾叩關歌后的詹雯婷、原住民歌后以莉高露、24歲小將Karencici及中國歌手袁婭維。

歌王入圍者盧廣仲和裘德都是2度闖進準歌王名單、首度推出個人專輯的馬念先、YELLOW黃宣則是以多變風格獲青睞，還有選秀出身的許鈞及「中國搖滾教父」崔健。

第5個亮點是年度歌曲比拚，包括韋禮安「如果可以」與茄子蛋「愛情你比我想的閣較偉大」搭上國片熱潮於去年金馬獎後再爭同獎項，也有金曲歌后徐佳瑩「雛形」與魏如萱「奶奶」、蔡健雅Bluebirds的三后對決，另外雙歌王黃連煜、桑布伊聯手的「滅人山」及ØZI跟蛋堡合作的「跑馬燈」，還有紅遍海內外華人圈的黃明志「玻璃心」也都受關注。

第33屆金曲獎頒獎典禮相隔17年重返高雄舉辦，活動南移但星光不減。承辦單位台視將於下午5時live轉播星光大道、晚上7時頒獎典禮，並在台視與金曲獎YouTube頻道播出。（編輯：張芷瑄）1110702