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黃妃確診將缺席金曲獎 旺福樂團按原計劃表演

2022/7/1 18:14（7/1 18:52 更新）
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金曲歌后黃妃今年再度叩關台語歌后，但她1日在臉書表示，因近日確診無緣登台跟旺福樂團合作演出，也無法出席頒獎典禮。（中央社檔案照片）
金曲歌后黃妃今年再度叩關台語歌后，但她1日在臉書表示，因近日確診無緣登台跟旺福樂團合作演出，也無法出席頒獎典禮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王心妤台北1日電）金曲歌后黃妃今年以「無閂」再度叩關台語歌后，同時擔任表演嘉賓，但她今天在臉書表示，因近日確診無緣登台跟旺福樂團合作演出，也無法出席頒獎典禮，表演橋段則由旺福演出。

黃妃今天在臉書表示，原訂明晚將和旺福合作演出，但因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）無法出席。黃妃表示，「受到疫情影響的這幾年，音樂持續帶給大家療癒能量也希望觀眾朋友們仍可以鎖定週六精彩的金曲獎給支持的入圍者加油打氣！」

黃妃經紀人對中央社記者表示，黃妃很遺憾不能一起參加金曲獎，但強調會在家裡守著電視跟大家一起收看。經紀人也透露，黃妃目前症狀是喉嚨痛跟咳嗽，在家隔離中。（編輯：陳政偉）1110701

（圖取自facebook.com/HuangFei0713）
（圖取自facebook.com/HuangFei0713）
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