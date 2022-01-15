樂器聽錯變油漆 陳昇自揭誤打誤撞出道當歌手

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歌手陳昇（右2）日前參與由藝人炎亞綸（左）、唐綺陽（左2）及吳姍儒（右）主持的談話性節目，分享當年意外入行當歌手的趣事。（公視提供）中央社記者王心妤傳真 111年1月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）歌手陳昇2020年底因罹患口腔癌初期，取消連續26年的跨年演唱會，經過治療創作力爆發，推出新專輯。陳昇笑說，當年有機會入行，其實是一段因將樂器聽成油漆的糗事。

陳昇近日參與節目「36題愛上你」錄影，談到年輕時入行契機，陳昇回憶，「服役時，有老兵來問有沒有會『油漆』的，我以為是出公差，馬上舉手報名，沒想到之後才發現對方說的其實是『樂器』。」陳昇也因此與音樂結下緣分。

離開部隊後，陳昇因為抱持「好玩」的念頭變報考唱片公司。陳昇說自己過去都用簡譜創作，更練就一身把車牌號碼看成音階的功夫，「每一台車騎過去都是音樂，看車牌號碼都像在唱歌。」他甚至爆料，經典歌「把悲傷留給自己」靈感來源就是車牌，笑著對鏡頭喊話：「當年那台車，你是這個號碼的，開回來，我要向你報恩。」

前年經歷口腔癌初期，近年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）又衝擊全球，陳昇感覺整個世界與人際關係都處於「令人想尖叫」的狀態，但這無奈與壓抑反倒激出他滿滿的靈感，讓陳昇深刻感受到「在有限的時間趕快把想法傾倒出去。」

最新一集「36題愛上你」將於明晚9時公視播出。（編輯：屈享平）1110115