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陳昇第28度跨年開唱挺何韻詩 高喊祖國下輩子再去[影]

2021/12/31 23:53（1/1 08:32 更新）
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歌手陳昇（右）2021年12月31日晚間在台北國際會議中心舉辦「麗春」跨年演唱會，將與粉絲一同迎接2022年，開場就帶來多首經典歌曲，不時配合音樂旋律擺動身體，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
歌手陳昇（右）2021年12月31日晚間在台北國際會議中心舉辦「麗春」跨年演唱會，將與粉絲一同迎接2022年，開場就帶來多首經典歌曲，不時配合音樂旋律擺動身體，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
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（中央社記者王心妤台北31日電）歌手陳昇2021年12月31日晚在台北國際會議中心第28度開唱，也首次透過網路直播。陳昇在台上不只點名剛在香港獲釋的何韻詩說：「祖國我對不起你，這樣子只能下輩子再去了。」

陳昇穿著寶藍色衣服亮相，演唱「狗臉的歲月」、「六月」、「紅色氣球」、「最後一次溫柔」、「不再讓你孤單」、「恨情歌」、「風箏」、「把悲傷留給自己」，還有與創作女歌手PiA對唱「告訴媽媽」。

陳昇另外也與空軍樂隊同袍合唱新歌「阿喜A車車」、「仙山苦命郎」，與畫家好友蕭言中對唱「20歲的眼淚」，即將成軍30週年的新寶島康樂隊阿Van、黃連煜則一起演唱「多情兄」、「鼓聲若響」、Summer。

陳昇也在台上表示，想講了一些說了會亡命天涯的話，他先是向全球歌迷打招呼，「北京的維尼（疑暗習近平），你媽的不要害我，維尼是美國的，剛剛說錯。」

常為香港民主發聲的網路媒體立場新聞2021年12月29日遭警方查抄，曾任董事的民主派藝人何韻詩等6人被捕，30日傍晚獲准交保候查。陳昇也特別點名中國藝術家艾未未及香港歌手何韻詩說：「祖國我對不起你，這樣子只能下輩子再去了。」（編輯：張佑之）1101231

影片來源：攝影看世界
「音樂老頑童」陳昇（前）在台北國際會議中心舉辦「麗春」跨年演唱會，開場就送上多首經典歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
「音樂老頑童」陳昇（前）在台北國際會議中心舉辦「麗春」跨年演唱會，開場就送上多首經典歌曲，炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
陳昇（左）演唱時不忘逗弄樂手搞笑，讓現場粉絲們也跟著笑開懷。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
陳昇（左）演唱時不忘逗弄樂手搞笑，讓現場粉絲們也跟著笑開懷。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
「音樂老頑童」陳昇（右）一邊演唱一邊熱舞逗笑樂手，也炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
「音樂老頑童」陳昇（右）一邊演唱一邊熱舞逗笑樂手，也炒熱現場氣氛。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
歌手陳昇（中）「麗春」演唱會以經典歌聲與3000多名歌迷共度跨年夜，一同迎接2022年到來。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
歌手陳昇（中）「麗春」演唱會以經典歌聲與3000多名歌迷共度跨年夜，一同迎接2022年到來。中央社記者裴禛攝 110年12月31日
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