各國為防疫取消跨年 台灣紐澳逆勢歡慶迎新年

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「台北最HIGH新年城–2022跨年晚會」31日晚間在台北市民廣場展開，吸引大批民眾到場參與。中央社記者王騰毅攝 110年12月31日

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（中央社雪梨31日綜合外電報導）全球過去7天日均COVID-19確診破100萬，各國跨年盛事連續第2年遭疫情攪局而喊卡，但台灣、澳洲、紐西蘭等國仍將舉辦歡慶新年活動，就連北韓也準備放煙火迎接2022年。

據路透社數據，12月24日至30日全球日均確診略超過100萬；各國當局擔心Omicron變異株會在民眾集會時迅速傳播，而取消了跨年慶祝活動。

防疫有成的紐西蘭將舉辦一些慶祝活動，第一大城奧克蘭（Auckland）本週放寬防疫限制，讓市民縱情歌舞。

同樣成功緩解COVID-19疫情的台灣，新年慶祝活動幾乎和往常一樣，台北市政府前將舉辦演唱會，午夜煙火將點亮台北101，參與跨年活動者須戴口罩、登記姓名且除喝水外禁止飲食。

此外，儘管全國部分地區確診數飆升至破紀錄水準，澳洲仍決定敲響新年鐘聲，總理莫里森（Scott Morrison）希望民眾「享受今夜」。

雪梨受Omicron疫情嚴重影響，民眾得遵守社交距離規範，在室內須戴口罩，但預期將有數千人蜂擁至港邊看新年煙火，清晨開始就有人到最佳觀賞處排隊。

澳洲雪梨新年煙火。（法新社）

神秘的北韓似乎也準備「逆勢」歡慶新年，在首都平壤的金日成廣場施放午夜煙火。

專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）指出，商業衛星照片顯示，相關準備工作正在進行中，廣場上搭建了一個舞台。

北韓官方「勞動新聞」（Rodong Sinmun）刊登的照片顯示，平壤花店擠滿了戴口罩的顧客，為慶祝活動購買鮮花。

疫情開始後，北韓封鎖邊界，至今尚未通報任何COVID-19病例。

不過，北韓鄰國可就沒有那麼歡愉的節慶氛圍。韓國傳統的午夜敲鐘儀式連續第2年被取消，中國的西安市處於封城狀態，其他城市的新年活動也無法舉辦。

日本首相岸田文雄在他的官方YouTube頻道敦促民眾在派對上戴口罩、限制參加人數；與此同時，東京著名的澀谷年末派對也喊卡。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1101231