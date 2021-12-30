疫情未歇倫敦跨年煙火秀取消 新年希望在加強針

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（中央社記者陳韻聿倫敦30日專電）COVID-19疫情未歇，英國近10天以來每天超過10萬人確診，倫敦知名跨年煙火秀取消，政府加大火力催促民眾接種疫苗加強針，避免被迫採取更嚴格防疫措施，進一步衝擊經濟和社會活動。

「現在就去打加強針。每位成人都需要COVID-19疫苗加強針以抵禦Omicron變異株。」耶誕節隔天的26日上午，英國境內的成年人大概都收到了這麼一封政府與電信業者合作廣發的「催針」手機簡訊。

有數據顯示，相較於Delta變異株，感染Omicron的患者住院風險下降2/3，且有約9成入住加護病房者並未接種加強針。為避免「封城」噩夢重演，「加強針打了沒？」近日成了不少民眾的閒聊話題；在各界努力下，目前英國的加強針施打率已居歐洲首位，已接種的12歲以上民眾高達近6成。

不過，有鑑於確診數仍居高不下，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）20日宣布取消依例在特拉法加廣場（Trafalgar Square）舉行、原定開放6500人參加的大型跨年煙火秀。

取而代之的是在英國廣播公司（BBC）平台直播的特別節目，回顧今年重大事件、展望新年並以高科技手法呈現倫敦之美。由於節目並非活動紀實，市府已提醒民眾在家收看，不需嘗試在市區「現場感受」。

儘管如此，特拉法加廣場的招牌耶誕樹和耶誕市集今年未取消。市集有超過20個攤位，販售手工藝品，以及各式酒類、熱飲、甜食、熱食等。雖然人潮較往年略減，但在香料熱紅酒、啤酒等攤位，仍見民眾聚集，熱情共飲談天。

廣場耶誕樹則別具歷史意義。感念英國在第二次世界大戰期間對挪威的協助，1947年以來，挪威政府每年經北海運送一棵生長於當地森林、高度超過20公尺的雲杉至倫敦作為給英國人民的耶誕禮，展示期間為12月至來年第一週。耶誕樹裝飾採用傳統的挪威簡約風格，點燈儀式照例於12月初舉行，裝飾及海運費用由英方負擔。

根據英方主責單位大倫敦西敏市（Westminster）政府的說法，特拉法加廣場耶誕「候選樹」皆經挪威相關單位嚴格挑選與悉心照料。不過，它的外型已數次遭網友調侃，甚至被戲稱為「全世界最高大的小黃瓜」，今年的耶誕樹枝葉較往年稀疏，更在網路引發各種嘲諷。

網路上可見這樣的評論：「到底是誰讓挪威不開心」、「我們和挪威開戰了嗎」、「另外一半的樹在哪裡」、「樹枝不是掉了一大半，而是在遵守社交距離」。

根據英國媒體報導，西敏市政府曾提議讓挪威出資協助購入一棵新的耶誕樹，但遭拒絕。（編輯：周永捷）1101230