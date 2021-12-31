Omicron攪局 紐約時報廣場跨年活動縮水

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（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）COVID-19新變異病毒株Omicron攪局，紐約近期疫情迅速惡化，時報廣場跨年活動被迫設限，開放入場人數為原規劃約1/4，但至少比一年前水晶球在一片空蕩的廣場上降下熱鬧了。

跨年夜時報廣場水晶球隨震耳欲聾的倒數聲緩慢降下，除象徵迎新送舊，也是紐約展現活力的重要場合。一年前，時報廣場跨年活動在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陰影下舉辦，只有員警、媒體、工作人員與數百名幸運獲邀的民眾參加，歡樂氣氛大打折扣。

近一年來，COVID-19疫苗有效壓制疫情，紐約逐漸恢復生氣，市長白思豪（Bill de Blasio）11月宣布時報廣場跨年活動將盛大舉辦，重現以往人山人海的樣貌。

但Omicron變異株迅速傳播，紐約近期新增確診病例屢創疫情爆發以來新高。即使完整接種COVID-19疫苗者染疫多屬輕症，紐約官方仍不敢掉以輕心，深恐大規模群聚場合變成病毒進一步傳播的溫床，人手吃緊的醫療院所不堪負荷。

紐約市政府23日宣布，時報廣場跨年活動將縮水，以往能容納約5.8萬人的指定觀景區入場人數上限縮減為1.5萬人，以利保持社交距離；跨年當天延至下午3時開放入場，今年將見不到COVID-19大流行前每年民眾中午就陸續湧入廣場占位置的景象。

紐約時報廣場2021跨年活動不開放一般民眾入場，周邊街道在警方封鎖下一片冷清。圖攝於109年12月31日。中央社記者尹俊傑紐約攝 110年12月31日

此外，5歲以上入場者須完整接種COVID-19疫苗且出示證明，並全程佩戴口罩；5歲以下未接種COVID-19疫苗的孩童須由已接種疫苗的成人陪伴。

白思豪透過新聞稿表示，這些防疫措施將在各界迎接新年時維護完整接種疫苗的人群安全與健康。

紐約市衛生局長喬克西（Dave Chokshi）坦言年終佳節遇到Omicron變異株攪局，和原本預期有落差。他敦促所有紐約客儘速接種COVID-19疫苗及加強劑，佩戴高品質口罩；如感覺不適，無論症狀多輕微，盡量待在家中。

時報廣場降下水晶球跨年的傳統始於1907年，去年少了擠得水洩不通的人群，跨年後周邊建築撒下的五彩碎紙幾乎都落到地面，而非興奮擁吻的民眾身上，有如COVID-19疫情下「悶」的寫照。

今年跨年夜也是白思豪8年市長任期終點，接近午夜時，他將最後一次以紐約市長身分登上舞台按下按鈕，啟動倒數60秒降球程序。

紐約市長當選人亞當斯（Eric Adams）23日透過聲明說，紐約客學習與COVID-19共存並對抗Omicron變異株之際，白思豪宣布時報廣場跨年活動防疫措施是正確之舉。

近幾週，紐約許多室內活動都因疫情回溫而喊卡，「漢密爾頓」（Hamilton）等百老匯多齣劇作場次取消，無線電城音樂廳（Radio City Music Hall）應景的「耶誕奇觀秀」（Christmas Spectacular）演出季提前結束，多家餐廳也暫時不提供內用服務。

時報廣場跨年屬於戶外活動，病毒傳播風險較低，今年儘管照常舉辦，入場人數仍受限，凸顯COVID-19大流行打亂民眾生活步調近兩年後，回歸常態之路依舊漫長。（編輯：陳惠珍）1101231