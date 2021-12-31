紐約疫情嚴峻 準市長決定維持私部門疫苗接種令

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約30日專電）紐約COVID-19疫情隨新型冠狀病毒變異株Omicron傳播而惡化之際，市長當選人亞當斯打破沉默，今天宣布將維持27日生效、市長白思豪任期尾聲上路的私部門疫苗接種令。

年底將卸任的白思豪（Bill de Blasio）6日宣布這項強制令時，商界大感意外，抱怨市府事前沒有告知並與業者磋商。由於部分民眾堅持不接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，人手吃緊的業者選擇靜觀其變，觀察亞當斯（Eric Adams）接任後是否蕭規曹隨。

這段期間，亞當斯對這道命令一直保持沉默，但紐約市近幾週COVID-19確診病例因Omicron變異株迅速傳播而激增，明年元旦走馬上任的亞當斯不得不提前表態。

亞當斯今天與新市府團隊召開記者會時說，疫苗與病毒篩檢是抗疫重心所在，他已告知商界領袖私部門疫苗接種令將延續的決定，並強調當務之急是不讓紐約市重回去年春季COVID-19大流行初期執行居家防疫令而百業蕭條的局面。

亞當斯說：「我們不能再讓這座城市運作停擺，不能讓這座城市進一步陷入經濟絕望處境。」

紐約市衛生局長喬克西（Dave Chokshi）等官員強調，新市府團隊執行私部門疫苗接種令將著重說服業者遵守規定，而非處罰違規單位。只要業者協助讓更多員工接種COVID-19疫苗，罰款就可免除。

在此之前，紐約市已下令公家機關員工接種COVID-19疫苗，白思豪6日要求私部門一併適用，號稱這是「開全美先例」的強制令，且是阻擋另一波COVID-19疫情所需「先發制人的一擊」。

不過，紐約市私部門疫苗接種令本週上路前，新型冠狀病毒檢測呈陽性比率直逼20%，近幾天COVID-19新增確診病例屢創疫情爆發以來新高。令專家稍微安心的是，這波疫情以輕症居多，住院與死亡患者明顯少於去年春季疫情爆發初期。

白思豪與布朗大學（Brown University）公共衛生學院院長吉哈（Ashish Jha）等人都稱讚亞當斯維持私部門疫苗接種令是明智決定。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但這道命令不提供未接種COVID-19疫苗者定期病毒篩檢的選擇，有別於美國總統拜登（Joe Biden）遭遇法律挑戰而卡在聯邦最高法院的私部門疫苗接種令，聯邦與地方不同調，紐約商界組織持續表達不滿。

代表多家大型企業的非營利組織紐約市夥伴關係（Partnership for New York City）執行長懷爾德（Kathryn Wylde）說，業者不反對疫苗接種令，只希望時間與篩檢選擇上的彈性大於現行政策，相信亞當斯上任後會對私部門所受各種約束做出回應。（編輯：郭中翰）1101231