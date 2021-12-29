Omicron來勢洶洶 新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消

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新加坡著名的濱海灣跨年煙火秀今年再度取消，取而代之的是訴說民眾暖心故事的投影秀，吸引不少民眾駐足觀賞、拍照。圖攝於27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月29日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）新加坡前一波因Delta變異株引發的疫情好不容易穩定下來，Omicron又來勢洶洶；為降低傳染風險，當地著名濱海灣跨年煙火秀再度取消，改由燈光秀及投影秀點亮獅城夜空，迎來新年。

新加坡市中心的濱海灣跨年煙火秀向來是當地最夯的跨年活動，吸引大批人潮聚集觀賞，在絢麗煙火中迎來新年。不過，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，去年濱海灣跨年煙火秀被取消。

隨著2021年尾聲將近，新加坡11月起疫情也逐步穩定，不料最近全球又出現Omicron變異株引發新一波疫情，至今已蔓延至超過100個國家，包括新加坡在內。

過了一年，疫情威脅仍未退去。新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority）日前宣布，今年跨年夜濱海灣再度取消煙火秀表演，避免大批民眾聚集周圍及降低COVID-19傳播風險；當晚將在全島多個不同社區施放煙火秀，民眾在家附近就可觀賞。

雖然濱海灣跨年煙火秀連2年取消，但今年同樣有燈光秀點亮濱海灣夜空，並展示當地學生藝術創作的投影秀。

新加坡今年跨年活動包括濱海灣的投影秀，富麗敦飯店等知名地標外牆變成畫布，展示當地學生的藝術創作。圖攝於27日。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月29日

新加坡著名的濱海灣跨年煙火秀再度取消，取而代之的是濱海灣中央岬的「閃耀新光」燈光秀，投射60道光線照亮獅城夜空。圖攝於27日。 中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月29日

做為跨年活動的一部分，在濱海灣中央岬12月每天晚上都可看到「閃耀新光」（Shine a Light）燈光秀，投射60道光線照亮獅城夜空，象徵民眾相互扶持、度過疫情的力量。

特別的是，燈光秀每週的主題顏色不同，市區重建局表示，29日至31日期間的主題顏色是洋紅色，象徵打造彼此關愛、公正、平等新加坡的夥伴精神。

另一項主要跨年活動是26日至31日晚間登場的「共創美好未來」（Share the Moment）投影秀，長度為5分鐘。藝術科學博物館、富麗敦飯店、魚尾獅等濱海灣附近的地標建築外牆成為畫布，展示15件當地學生創作的藝術作品，訴說民眾在艱困時期團結、向他人伸出援手的暖心故事。

儘管是平日晚上，濱海灣的燈光秀及投影秀都吸引不少民眾駐足觀賞、拍照，彷彿大家都漸漸習慣疫情下的生活。

跨年夜當晚，活動將延長至接近午夜，最後一個場次於11時45分登場，為2021年劃下句點。（編輯：周永捷）1101229

新加坡著名的濱海灣跨年煙火秀今年再度取消，取而代之的是訴說民眾暖心故事的投影秀，魚尾獅等知名地標成為畫布，展示學生藝術創作。圖攝於27日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 110年12月29日