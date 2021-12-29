法國民眾理解香榭大道跨年取消 平靜在家迎新年

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巴黎市政府與當地協會共同搭設的火紅燈飾今年邁入第4年，從傍晚5點到凌晨2點閃爍在2公里長的香榭大道上。31日跨年活動取消，燈飾也少了來自世界各地觀光客的喧鬧陪伴。圖攝於12月23日。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月29日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎29日專電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）超級傳播變異株Omicron攪局，原訂時隔一年重返巴黎香榭大道的跨年活動與煙火最後一刻踩煞車。有人直呼可惜，但多數受訪者表示可以理解這個決定，也選擇在家平靜迎接2022。

18日，巴黎市政府在巴黎醫療衛生署（ARS）的建議下，宣布為避免群聚傳播，取消地標凱旋門（Arc de triomphe）的投影燈光秀與3位頂尖女性電音DJ的演出，2022年1月1日零時施放的煙火同樣喊停。主辦單位向巴黎人報（Le Parisien）坦言：「本以為會加強限制，沒想到是完全取消。」

連續兩年跨年活動取消，加上夜店在日前已遭下令關閉，消息一出，年輕族群難掩失落。但即便如此，受訪者仍向中央社記者表示，他們理解政府的決策。

23日這天，香榭大道（Champs-Élysées）上人潮依舊眾多，除了歐美遊客外，也有許多法國各地的民眾，趁假期前來首都遊玩。

住在巴黎的學生伊涅斯（Inès）向記者表示，跨年活動取消讓人難過，她每年都會和朋友相約到香榭大道慶祝，觀看煙火，今年原本也預定來此跨年，但一切都因疫情取消，很可惜。今年跨年她改為和幾位朋友合租一個房間慶祝。

她說：「取消活動剝奪了節慶感，覺得這天好像就跟其他天沒兩樣。這是新的一年，我們都期待一切好轉，但彷彿又回到了過去，新的病例、新的變異株。」

對於政府的決策，伊涅斯認為對也不對。對是因為如此能避免病毒傳播，不讓醫院太多新增病例，也保護年長者；但同時也覺得這對來法國渡假的遊客、年輕人，或期待煙火的家長與孩童而言，是糟糕的決定。

伊涅斯向記者道出了部分年輕族群的想法，就是疫情讓人「身心交瘁，感覺被困且失去自由」。她表示，之前總統馬克宏（Emmanuel Macron）說一年後危機就會結束，但兩年即將過去，疫情仍在，確診人數也還在增加。「我覺得很傷心，因為不能享受青春。不能和親人見面，也不能和年長者太過靠近，怕會傳染病毒」。

然而也有受訪民眾表示，完全支持政府取消跨年集會活動的決定。

住在土魯斯（Toulouse）附近的威力（Willie）從事建築業，趁著假期和家人至巴黎旅遊。他告訴記者，今年跨年就各自在家過節，不會聚集，「有鑒於目前的疫情，取消跨年慶祝活動是正確的決定」。

巴黎的攝影師保羅-安特旺（Paul-Antoine）則表示，他從來不會來香榭大道上慶祝跨年，且認為活動取消是很可以理解的，因為居高不下的病例和大型聚集，會增加感染風險。

由於疫情，保羅-安特旺今年跨年慶祝方式和往年不同，不僅會減少聚會次數和人數，比較多和家人待在家裡，也會在聚會前先檢測病毒。

相較於大多數民眾的理解，香榭大道上的商家恐怕更加難過。餐飲業者暨商家協會主席巴洛希（David Baroche）在接受BFM電視台（BFM TV）訪問時表示，取消的決定讓他們很失望，也導致大批團客取消31日晚上的訂位，使狀況雪上加霜，將損失約7到8成的營業額。

跟去年不同的是，今年跨年夜將不會施行宵禁，跨年夜民眾還是可以出門，但不得群聚，也不得在街上喝酒。

11月底到1月初，傍晚5點，耗資近100萬歐元、耗時2個月搭設的燈飾點亮，從協和廣場（Place de la Concorde）到巴黎凱旋門，為逾2公里長的大道披上紅色火焰般的華麗夢境。

展望2022年，受訪者紛紛向記者表達新年願望，盼新的一年，世界能從疫情的陰霾中走出，重回光明燦爛的生活。（編輯：陳惠珍）1101229

政府不斷呼籲法國民眾在聚會前接受COVID-19病毒檢測，以避免群聚傳染。巴黎重要人流地區因此可見到不少臨時搭建的檢測帳篷，凱旋門前也不例外。圖攝於12月23日。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 110年12月29日