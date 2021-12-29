Omicron席捲歐洲 英法義等國單日確診數創新高

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（中央社倫敦28日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron席捲歐洲，英國、法國、義大利、葡萄牙、賽普勒斯和希臘等國COVID-19單日新增確診數創新高，並成為瑞士和荷蘭主流病毒株。

英國今天通報新增12萬9471例，刷新24日創下的12萬2186例，這個數字尚不包括蘇格蘭和北愛爾蘭的新增病例，在耶誕假期期間蘇格蘭和北愛爾蘭的通報作法不同。

疫情延燒，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭都實施新的因應措施，英國首相強生（Boris Johnson）昨天卻堅持英格蘭今年防疫不會再升級。

法國今天通報新增17萬9807例，刷新25日創下的10萬4611例。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）昨天表示，政府將下令企業儘可能讓員工一週至少3天居家辦公，以遏止第5波疫情。

Omicron來勢洶洶，讓醫院再度面臨不堪負荷的威脅。法國政府表示，鑑於病毒迅速擴散，法國將進一步收緊防疫措施，但不會在跨年夜實施宵禁，學校也將依照計畫於明年1月初恢復開放。

義大利今天通報的新增病例，由昨天的3萬810例增加至7萬8313例，COVID-19相關死亡病例由昨天的142例增加至202例。

義大利COVID-19相關死亡病例累計達13萬6955例，在歐洲排名第二高，僅次於英國，在全球則排名第九，累計病例數來到576萬。

衛生專家敦促義大利政府放寬COVID-19隔離規定，他們認為若不如此，隨著具高度傳染力的Omicron變異株蔓延，隔離人數日益增多，義大利恐有癱瘓之虞。

葡萄牙今天新增1萬7172例，其中61.5%是Omicron。葡萄牙1000萬人口中，完整接種疫苗者高達約87%，是全球施打率最高的國家之一。

希臘今天通報新增2萬1657例，較昨天通報的9284例增加超過一倍。

賽普勒斯今天通報2241例，較昨天通報的1925例增加。

自Omicron推升感染率以來，許多國家的檢測工具供不應求，在西班牙和義大利常可見民眾在藥房和檢測中心外大排長龍。

瑞士官員表示，Omicron成為該國主流病毒株，使瑞士成為歐陸感染率最高的國家之一，目前有約55%病例屬Omicron，預料很快就會囊括幾乎所有新增病例，甚至有約40位施打3劑疫苗的民眾中鏢住院。

瑞士今天通報新增超過1萬3000例，預料下月就會增至單日兩萬例。

荷蘭公共衛生當局警告，Omicron已成為該國主流病毒株，將會導致未來一段時間病例和住院人數增加。荷蘭今天通報新增約9213例，較昨天通報的1萬1495例略減。（譯者：陳政一）1101229